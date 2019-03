Dziesiątki migrantów, chcących dostać się do Wielkiej Brytanii, wdarły się we Francji na pokład promu kursującego po kanale La Manche. Incydent spowodował 12-godzinną, policyjną obławę, podczas której służby przeczesywały statek - poinformowali w niedzielę urzędnicy. O sprawie pisze agencja AFP.

Zdjęcie Akcja służb na promie "Calais Seaways" /Bernard BARRON/AFP /East News

Do zdarzenia doszło w sobotę, 2 marca, późnym wieczorem.

Jak informuje AFP, około stu migrantów włamało się do portu w Calais w północnej Francji. Dziesiątkom z nich udało się wedrzeć na pokład promu, który przypłynął z Dover w Wielkiej Brytanii.

W wyniku policyjnej obławy zatrzymano w sumie 63 migrantów. Wielu z nich próbowało ukryć się na pokładzie duńskiego statku "Calais Seaways" - podały władze regionalne.



Poszukiwania trwały ponad 12 godzin, najpierw z pokładu promu musiały zostać wyładowane transportowane pojazdy. Obława zakończyła się w niedzielę rano, gdy zatrzymano ostatnich kilkunastu migrantów - informuje AFP. Kilku z nich wspięło się na komin promu, dlatego konieczna była interwencja strażaków.

W czasie próby wtargnięcia na prom do wody wpadły dwie osoby - podaje AFP. Migrantów udało się uratować.



Zatrzymani zostali przewiezieni do kwatery głównej policji w Calais.



Kapitan portu Jean-Marc Puissesseau powiedział dziennikarzom, że "jest przekonany, iż operacja, która miała miejsce ostatniej nocy, została zorganizowana przez przemytników ludzi".



Xavier Bertrand - szef władz regionu, którego częścią jest Calais, napisał na Twitterze, że przed brexitem, który ma nastąpić już 29 marca, zjawisko nielegalnej migracji przez kanał La Manche nasiliło się i konieczne jest wzmocnienie policyjnych kontroli.



Jak przypomina AFP, część migrantów próbuje dostać się do Wielkiej Brytanii, ukrywając się w ciężarówkach. Ostatnio coraz częściej starają się jednak przepłynąć kanał La Manche na pokładzie małych statków i łodzi ratunkowych, skradzionych z lokalnych portów lub nabytych przez handlarzy.