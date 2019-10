Niecodzienna sytuacja w Indiach. W jednej ze szkół studenci w trakcie egzaminu musieli założyć na głowy… kartonowe pudełka. To miało zapobiec ściąganiu.

Zdjęcia studentów zostały zrobione podczas egzaminu z chemii w Bhagat Pre-University College in Haveri w stanie Karnataka na południu Indii. Pokazują one młodych ludzi, którzy podczas sprawdzianu mają założone na głowę kartonowe pudła, które z jednej strony mają dziurę. To ma uniemożliwić ściąganie.

Zdjęcia szybko zaczęły krążyć w internecie i stały się bardzo popularne. Uczelnia szybko zaczęła przepraszać za incydent. Jak powiedział jej przedstawiciel, szkoła wdrożyła ten środek ostrożności tylko na zasadzie eksperymentalnej, po tym, jak nauczyciele usłyszeli o stosowaniu tej techniki w innym miejscu. Wszystko też miało się odbyć za zgodą uczniów. Nie było żadnego przymusu. Na zdjęciu widać, że niektórzy uczniowie nie mieli włożonych pudeł. Niektórzy ściągnęli je po 15 minutach, a po godzinie nauczyciele sami poprosili o zdjęcie ich - powiedział MB Satish w wywiadzie dla BBC Hindi.

Sc Peerjade, zastępca miejscowej rady ds. edukacji opisał tę praktykę jako "nieludzką". Kiedy się o tym dowiedziałem, to od razu nakazałem zakończyć takie praktyki - ­stwierdził. Wysłałem też zawiadomienie do kierownictwa uczelni i rozważam podjęcie działań dyscyplinarnych - ostrzegł.