Swiatłana Cichanouska apeluje o kontynuację i rozszerzenie strajków na Białorusi

Swiatłana Cichanouska, kandydatka w niedawnych wyborach prezydenckich na Białorusi, która obecnie przebywa na Litwie, wezwała w piątek (21 sierpnia) Białorusinów do kontynuowania i rozszerzania strajków, by doprowadzić do nowych wyborów głowy państwa.

Zdjęcie Swiatłana Cichanouska /SPUTNIK Russia /East News

W opublikowanym na YouTubie nagraniu Cichanouska zaapelowała, by Białorusini nie dali "się zastraszyć" i jednoczyli się.

- Nasze cele są proste: zaprzestanie przemocy, uwolnienie więźniów politycznych i przeprowadzenie nowych przejrzystych, wolnych i uczciwych wyborów - podkreśliła.