Liderka białoruskiej opozycji, kandydatka w sierpniowych wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłana Cichanouska została uhonorowana nagrodą specjalną Forum Ekonomicznego odbywającego się w tym roku w Karpaczu. Nagrodę przyznała Rada Programowa Forum organizowanego dotąd co roku w Krynicy-Zdroju.

Zdjęcie Swiatłana Cichanouska /AP Photo/Sergei Grits /East News

Podobnie jak w latach poprzednich Rada Programowa Forum przyznała nagrody w następujących kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku, Nowa Kultura Nowej Europy i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

Cichanouska to nauczycielka, działaczka na rzecz praw człowieka oraz żona aktywisty i popularnego wideoblogera Siarhieja Cichanouskiego. Do polityki weszła niejako przypadkiem, gdy jej mąż nie został dopuszczony do wyborów. Nieoczekiwanie dla siebie, dla ekspertów i - najwyraźniej także dla białoruskich władz - stała się główną rywalką Alaksandra Łukaszenki.

Cichanouska według oficjalnych wyników przegrała wybory prezydenckie z 9 sierpnia, zdobywając 10,1 proc. głosów. Centralna Komisja Wyborcza podała, że Łukaszenka uzyskał 80,1 proc. głosów. Od 9 sierpnia trwają protesty Białorusinów, którzy uważają, że wybory zostały sfałszowane.

Cichanouska po sierpniowych wyborach wyjechała na Litwę.

Wcześniej w środę liderka białoruskiej opozycji spotkała się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim, wygłosiła również wykład na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie spotkała się z szefem NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą.