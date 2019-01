Reżim syryjskiego prezydenta Baszara al-Asada zawiesił wydawanie specjalnych wiz dla dyplomatów z Unii Europejskiej uprawniających do wjazdu do Damaszku - poinformowała w czwartek Komisja Europejska, potwierdzając wcześniejsze informacje Reutera.

Zdjęcie Prezydent Syrii Baszar el-Asad /LOUAI BESHARA /AFP

"Reżim Baszara el-Asada zawiesił wydawanie wielokrotnych wiz wjazdowych. Jako UE będziemy robić co tylko możliwe, by nie miało to wpływu na ważne prace, które wykonujemy tam na miejscu" - oświadczyła rzeczniczka Komisji Maja Kocijanczicz. Miała ona na myśli podejmowane przez UE działania humanitarne w Syrii. Od początku trwającego od 2011 r. konfliktu Komisja Europejska przekazała Syryjczykom pomoc humanitarną o wartości prawie 800 milionów euro.

Po wybuchu konfliktu w Syrii wiele państw świata, w tym kraje UE, zamknęły swoje ambasady w Damaszku, protestując przeciw brutalnym atakom sił wiernych Asadowi na opozycję. Unijni dyplomaci pozostawali w ambasadach w Bejrucie i korzystali ze specjalnych wiz wielokrotnego wjazdu umożliwiających im przyjeżdżanie do Damaszku.

Od początku stycznia władze Syrii, nie podając żadnych powodów, zawiesiły wydawanie takich wiz, co powoduje, że unijni dyplomaci chcący udać się do tego kraju muszą za każdym razem ubiegać się o jednorazową wizę, co jest czasochłonne. Pragnący zachować anonimowość unijni dyplomaci powiedzieli Reuterowi, że ich zdaniem jest to próba zmuszenia przez syryjski reżim państw UE do ponownego otwarcia ambasad w Damaszku.

W grudniu ambasadę w Damaszku otworzyły z powrotem Zjednoczone Emiraty Arabskie, które są sojusznikiem USA i stały na stanowisku, że Asad musi oddać władzę. Ta sprawa jest istotnym sukcesem dyplomatycznym syryjskiego prezydenta i dowodem, że nawet zdaniem jego przeciwników, szala zwycięstwa przechyliła się na jego korzyść.