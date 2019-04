"Sytuacja jest coraz gorsza". Ewakuacja misji UE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) podjęła w środę decyzję w sprawie tymczasowej ewakuacji z Trypolisu do Tunisu całego personelu unijnej misji pomocy w zakresie zarządzania granicami Libii (EUBAM Libya).

Zdjęcie Libijska Armia Narodowa, dowodzona przez prorosyjskiego generała Chalifę Haftara, wdała się w walki z wojskami rządowymi /MAHMUD TURKIA /AFP

"Sytuacja w Trypolisie jest coraz gorsza. Postanowiliśmy ewakuować ostatnich pięciu członków EUBAM Libya" - powiedział PAP cywilny szef operacji ESDZ Vincenzo Coppola podczas wizyty na Zachodnim Brzegu Jordanu, gdzie ESDZ kieruje biurem UE ds. Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS).

Coppola dodał, że 20-osobowy personel EUBAM Libya znajduje się obecnie w stolicy Tunezji i powróci do Libii, "jak tylko sytuacja się poprawi". Nie ujawnił, w jaki sposób personel misji przedostał się do Tunisu.

"W tej chwili w Trypolisie nie mamy z kim rozmawiać. Kompletnie straciliśmy kontakt z naszymi libijskimi partnerami (popieranym przez społeczność międzynarodową rządem jedności narodowej Mustafy as-Saradża - PAP). Nie wiemy też, kto kontroluje sytuację na południu kraju, gdzie EUBAM Libya wraz z unijną misją w dziedzinie budowy zdolności cywilnych w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) opracowywały wspólny dla obu państw plan kontroli znajdującego się tam korytarza migracyjnego" - oświadczył Coppola.

Wyjaśnił, że do tej pory EUBAM Libya współpracowała w Trypolisie z rządowym zespołem zajmującym się kontrolą libijskich granic, który z kolei utrzymywał kontakty z działającymi na południu organizacjami paramilitarnymi.

"Niestety, w tej chwili możemy kontynuować naszą pracę jedynie po stronie Nigru. W Trypolisie nie mamy już nikogo. Obecnie znajduje się tam jedynie mała grupa pracowników tamtejszej misji ONZ i szczątkowy personel kilku ambasad" - dodał.

Walka z przemytnikami ludzi

Misja EUBAM Libya została utworzona w 2013 roku. W grudniu 2018 roku jej mandat przedłużono o kolejne półtora roku i rozszerzono o czynne wspieranie władz libijskich w walce z gangami zajmującymi się przemytem i handlem ludźmi oraz terroryzmem. Misja ta m.in. przeprowadziła szkolenia libijskich policjantów z rozpoznawania fałszywych dokumentów, dzięki czemu wykryto miejscową siatkę przestępczą podrabiającą wizy Schengen.

EUBAM Libya współpracuje z uruchomioną w 2012 roku misją EUCAP Sahel Niger, do której zadań należy wspieranie władz Nigru w opracowywaniu koncepcji, technik i procedur pozwalających na skuteczniejsze kontrolowanie i zwalczanie nieuregulowanej migracji.

Wśród celów EUBAM Libya znajduje się też budowanie zdolności Libii w zakresie zarządzania granicami państwa, egzekwowania prawa oraz sądownictwa karnego. Budżet misji na okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2020 roku wynosi 61,6 mln euro.

Misja ma siedzibę w Trypolisie i ściśle współpracuje z libijską policją, służbami ochrony granic oraz misją wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Libii (UNSMIL). Już raz ewakuowano ją z Libii, w 2014 roku. Do Trypolisu powróciła trzy lata później.

Ofensywa na Trypolis

Od zeszłego tygodnia Libijska Armia Narodowa, dowodzona przez prorosyjskiego generała Chalifę Haftara, prowadzi ofensywę na Trypolis. Przejęła kontrolę m.in. nad miastem Gharjan ok. 70 km na południe od stolicy, po czym wdała się w walki z wojskami rządowymi na terenach wiejskich w pobliżu Trypolisu. Według agencji Reutera od poniedziałku z powodu bombardowań libijskie władze zamknęły jedyne czynne dotąd lotnisko w Trypolisie.

Unia Europejska wezwała Haftara, by zasiadł do rozmów. "Bardzo stanowczo apeluję do wszystkich libijskich przywódców, a zwłaszcza do Haftara, by wstrzymali wszelkie operacje wojskowe i wrócili do stołu negocjacyjnego pod egidą ONZ" - wezwała po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu szefowa dyplomacji UE Federica Mogherini.

We wtorek specjalny wysłannik ONZ do Libii Ghassan Salame odwołał zaplanowaną na przyszły tydzień w tym kraju konferencję pokojową, której celem było pojednanie narodowe, wypracowanie porozumienia pokojowego i ustalenie terminu ogólnokrajowych wyborów. Od czasu obalenia reżimu Muammara Kadafiego w 2011 roku nie były one przeprowadzane.

Libia, pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Kadafiego, jest rozdarta między dwa rywalizujące ośrodki władzy - na zachodzie jest rząd jedności narodowej Mustafy as-Saradża ustanowiony w 2015 roku w Trypolisie i popierany przez społeczność międzynarodową, a na wschodzie - rząd Libijskiej Armii Narodowej w Bengazi, którego szefem ogłosił się Haftar.