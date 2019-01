Szef gangu pedofilów zabity w więzieniu

Do samosądu doszło w więzieniu w stanie Michigan. Przywódca międzynarodowego gangu pedofilów w USA zginął w walce z siedmioma współwięźniami. Był skazany na 40 lat więzienia.

Zdjęcie Christian Maire /USA Police /Policja

Jak informuje "The Detroit News" Christian Maire, ojciec dwójki dzieci, współwłaściciel firmy zajmującej się grafiką komputerową, został skazany w grudniu na 40 lat więzienia. FBI odkryło, że jest on przywódcą groźnego gangu internetowych pedofilów "The Bored Group".



Maire i jego ośmiu wspólników podszywali się pod młodych chłopców na portalach randkowych i zachęcali nastoletnie dziewczęta do rozbierania się, masturbacji i wykonywania innych czynności seksualnych przed kamerą internetową.

Do ataku w więzieniu na pedofila doszło prawie dokładnie miesiąc po wyroku skazującym.



W bójce brało udział siedem osób. Ranny w niej został wspólnik Maire, także skazany za pedofilię.



Oprócz tego dwóch członków personelu doznało niewielkich obrażeń, próbując przerwać walkę.

Maire zmarł w szpitalu kilka godzin po ataku.