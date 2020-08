"Czeka nas duży wysiłek psychologiczny i fizyczny" – powiedział minister spraw wewnętrznych Białorusi Juryj Karajeu w przemówieniu wyemitowanym w przededniu wyborów prezydenckich. Jest ono skierowane do funkcjonariuszy MSW.

Zdjęcie Wybory prezydenckie na Białorusi są zaplanowane 9 sierpnia. Na zdjęciu prezydent Aleksandr Łukaszenka. /SERGEI GAPON /AFP

"Powinniśmy być dobrze zorganizowani, zdyscyplinowani i opanowani. Czeka nas duży wysiłek psychologiczny i fizyczny" - zwrócił się Karajeu w nagraniu wideo do swoich podwładnych, które opublikował w poniedziałek bloger opozycyjny Harbacewicz w komunikatorze Telegram.

W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi szef MSW zaapelował do swoich podwładnych o nieuleganie prowokacjom i "niedawanie pretekstów do dyskredytacji struktur MSW, wojsk wewnętrznych, siebie samych i swoich bliskich".

"W internecie i na ulicach miast obserwujemy obecnie aktywną działalność prowokacyjną niektórych obywateli. Z jednej strony celem stworzenia sztucznego wyzwania w dziedzinie informacji jest kształtowanie w społeczeństwie negatywnego stosunku do milicji i organów państwowych jako takich. Z drugiej - dążenie do zasiania w samych funkcjonariuszach niepewności i niechęci do wypełniania obowiązku w zakresie ochrony porządku i walki z przestępczością" - powiedział Karajeu.

"Pamiętajcie: wypełniając obowiązki służbowe, możecie liczyć na ochronę swoich praw i interesów" - dodał.

Wybory prezydenckie na Białorusi odbędą się 9 sierpnia.

Justyna Prus z Mińska