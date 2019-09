Szef MSZ Francji: Deklaracja Hutich jest niewiarygodna

Minister spraw zagranicznych Francji ocenił, że deklaracja jemeńskich zbrojnych rebeliantów Huti, jakoby to oni za pomocą dronów przeprowadzili atak na dwie rafinerie w Arabii Saudyjskiej, "nie jest bardzo wiarygodna". "Poczekajmy na wyniki międzynarodowego śledztwa" - dodał Jean-Yves Le Drian.

Zdjęcie Jean-Yves Le Drian /AFP

"Jemeńscy rebelianci ogłosili, że to oni dokonali tego ataku. Nie jest to bardzo wiarygodne" - powiedział szef francuskiej dyplomacji telewizji C News.

"Trwa międzynarodowe dochodzenie (w sprawie ustalenia sprawców i okoliczności ataku - red.), poczekajmy na jego wyniki. Przed ich ogłoszeniem nie będę miał sprecyzowanej opinii" - oświadczył Le Drian, dodając, że dochodzenie to będzie szybkie.

Wypowiedź ministra to w dużej mierze powtórzenie stanowiska przedstawionego dzień wcześniej przez podlegający mu resort. Rzecznik MSZ oświadczył, że Paryż nie będzie się spieszył z reakcją na atak na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej, ponieważ chce, by najpierw zostały ustalone fakty.

Francja zapowiedziała, że wyśle do Arabii Saudyjskiej ekspertów, którzy mają pomóc w śledztwie w sprawie ataku.

Celem sobotnich ataków były instalacje naftowe w Bukajk i Churajs na wschodzie Arabii Saudyjskiej. Oficjalnie do ich przeprowadzenia przyznali się sprzymierzeni z Iranem Huti, co zdaniem Teheranu miało być "ostrzeżeniem" dla Saudyjczyków, dowodzących koalicją walczącą w Jemenie z tymi bojownikami od 2015 roku.

Władze Arabii Saudyjskiej i USA o atak oskarżają Iran, ten odpiera zarzuty.