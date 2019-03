- Brytyjski negacjonista Holokaustu David Irving prawdopodobnie nie będzie mógł wjechać na teren Polski w związku z tym, że prezentowane przez niego opinie są niedopuszczalne z punktu widzenia polskiego prawa - poinformował w piątek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Zdjęcie Szef MSZ Jacek Czaputowicz /Bartosz Krupa /East News

Szef polskiej dyplomacji został zapytany o stanowisko rządu w związku z planami przyjazdu do Polski brytyjskiego historyka, negacjonisty Holokaustu Davida Irvinga na piątkowej konferencji prasowej.

Czaputowicz podkreślił, że "idee oraz opinie" prezentowane przez Irvinga są niedopuszczalne z punktu widzenia polskiego prawa. "W związku z tym ta osoba, jeżeli zechce przyjechać w celu prezentowania takich opinii, nie zostanie przyjęta w Polsce. Taka będzie decyzja naszego rządu, już podjęliśmy pewne kroki w tej kwestii" - poinformował szef MSZ.

Wcześniej o niezezwalanie na przyjazd brytyjskiego negacjonisty zaapelował do władz Polski minister ds. diaspory i oświaty Izraela Naftali Bennett. Irving planował odbyć we wrześniu dziewięciodniową podróż po Polsce.

Irving o wyjeździe do Polski informuje na swojej stronie internetowej. Udział w podróży z nim kosztuje 3650 USD. Brytyjczyk planuje odwiedzić m.in. dawne niemieckie nazistowskie obozy zagłady w Treblince, Sobiborze, Bełżcu oraz Majdanku.

Irving jest autorem opinii, iż komory gazowe w Auschwitz to kłamstwo. W przeszłości sądy w Wielkiej Brytanii i Austrii uznały go za winnego negowania Holokaustu; w Austrii spędził za to 13 miesięcy w więzieniu.