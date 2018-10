Szef MSZ Rosji: Sami wyjdziemy z Rady Europy, jeśli będą chcieli nas wykluczyć

Rosja sama opuści Radę Europy, jeśli inni członkowie organizacji będą naciskać na jej wykluczenie - ogłosił we wtorek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla Euronews.

Zdjęcie Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow /Yuri Kadobnov /AFP

"Nie uważam, że członkostwo (Rosji) w Radzie Europy jest ważniejsze dla Rosji niż (...) dla krajów europejskich" - powiedział minister.

Ławrow podkreślił, że Rosja przystępowała do tej organizacji, bazując na tym, że jest to "ogólnoeuropejska, uniwersalna, prawna i humanitarna przestrzeń". "Ci, którzy tę przestrzeń teraz po prostu podkopali poprzez naruszające przepisy, nielegalne działania, polegające na pozbawieniu rosyjskiej delegacji praw, jakimi dysponują inne delegacje, wiedzą, na co się piszą" - wskazał.

"Jeśli chcą wykluczyć Rosję z Rady Europy, to nie damy im tej radości, odejdziemy z niej sami" - dodał.

Po rosyjskiej aneksji należącego do Ukrainy Krymu w 2014 roku Rosji odebrano prawo głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Od tamtego czasu rosyjska delegacja na znak protestu nie uczestniczy w posiedzeniach tego gremium oraz zawiesiła płacenie składek na Radę Europy.