Szef Pentagonu Mattis: Prowadzimy konsultacje z sojusznikami ws. INF

Stany Zjednoczone prowadzą konsultacje z europejskimi sojusznikami w sprawie traktatu INF, którego wypowiedzenie ogłosił niedawno prezydent Donald Trump - oświadczył w niedzielę minister obrony James Mattis.

Zdjęcie Minister obrony USA James Mattis /SAUL LOEB /AFP

Według źródeł dyplomatycznych, część europejskich członków NATO wezwała w czwartek USA, by zamiast wypowiadać traktat INF, spróbowały wywrzeć presję na Rosję i zmusić ją do przestrzegania jego postanowień.



"Prowadzimy konsultacje z naszymi europejskimi partnerami. Rozmawiałem o tym wczoraj z niemiecką minister obrony Ursulą von der Leyen i - jak powiedziałem - konsultacje są kontynuowane" - powiedział Mattis dziennikarzom towarzyszącym mu w podróży do Pragi, gdzie ma wziąć udział w uroczystościach z okazji 100. rocznicy powstania Czechosłowacji.

Dodał, że grudniowe spotkanie ministrów obrony państw NATO w Brukseli będzie "pewnego rodzaju punktem kulminacyjnym" tych konsultacji.



Co zakłada traktat INF?

Traktat INF został podpisany w 1987 r. przez ówczesnych przywódców Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa. Przywidywał on całkowitą likwidację wystrzeliwanych z wyrzutni naziemnych pocisków balistycznych i pocisków manewrujących pośredniego (IRBM) i średniego zasięgu (MRBM), a więc od 500 km do 5,5 tys. km.

W poprzedni weekend Trump zapowiedział jego wypowiedzenie, wyjaśniając tę decyzję tym, że Rosja łamie jego postanowienia.