Sześć ofiar zderzenia busa z ciężarówką w Rosji

Sześć osób zginęło, a dwie zostały ciężko ranne w czwartek rano w wyniku zderzenia pasażerskiego busa z ciężarówką w obwodzie moskiewskim - podaje TASS. Ofiary śmiertelne, to kierowca i pasażerowie busa.

Zdjęcie Rosja: Sześć osób zginęło w zderzeniu busa z ciężarówką (zdjęcie ilustracyjne) /DMITRY SEREBRYAKOV /AFP

Do zdarzenia doszło ok. 5 rano czasu moskiewskiego (4 w Polsce) na drodze Don, łączącej południe Rosji z Moskwą. Bus jechał z Tuły do stolicy Rosji. Po zderzeniu z ciężarówką pojazd zapalił się.

Cytowane przez TASS źródło w organach ścigania przekazało, że według wstępnych ustaleń kierowca busa mógł zasnąć za kierownicą.