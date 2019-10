Szwecja: Badania nad przenoszoną ciążą wstrzymane. Zmarło sześcioro dzieci

"Kontynuowanie badania byłoby etycznie niewłaściwe" - skomentowali szwedzcy naukowcy zakończenie szeroko zakrojonych badań nad kobietami, które przenosiły ciążę powyżej 40. tygodnia. Naukowcy przerwali swoje badania po tym, jak pięcioro dzieci zmarło w łonie matek, a szóste niedługo po porodzie - informuje "The Guardian".

Zdjęcie Kobieta w ciąży; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak możemy przeczytać w "The Guardian", na świecie nie ma opracowanej procedury postępowania z kobietami, których przebiegająca bez komplikacji ciąża trwa ponad 40 tygodni. Szpital uniwersytecki Gothenburg Sahlgrenska rozpoczął badania nad wywoływaniem porodu u ciężarnych powyżej 41. tygodnia. Przedsięwzięcie było zakrojone na szeroką skalę. Brało w nim udział 14 szpitali, które miały przebadać 10 tys. kobiet.

Reklama

Do wzięcia udziału w badaniu zapraszano kobiety, które przekroczyły 40. tydzień ciąży. Dzielono je na dwie grupy. Jeżeli do rozwiązania nie doszło wcześniej w naturalny sposób, u jednej grupy podawano środki wywołujące poród w 42. tygodniu ciąży, a u drugiej grupy w 43. tygodniu.

Przez rok trzymali sprawę w tajemnicy?

Badania zostały nagle wstrzymane w październiku 2018 roku, po przeprowadzeniu badania jednej czwartej zamierzonych przypadków. Już wtedy naukowcy zauważyli prawidłowość świadczącą o tym, że przenoszenie ciąży do 43. tygodnia i wywołanie porodu dopiero wówczas znacząco zwiększyło ryzyko komplikacji. W sumie sześcioro dzieci, których matki zakwalifikowano do tej grupy, zmarło. Kobiety, u których poród wywołano tydzień wcześniej nie musiały mierzyć się ze stratą.

Jak donosi "The Guardian", pierwsze informacje o wynikach badań przedostały się do mediów latem, lekarze biorący w nich udział odmówili komentarza do momentu ukazania się wniosków w czasopismach medycznych. Jeden z uczestniczących w badaniach lekarzy w swojej pracy doktorskiej, dostępnej na stronie uczelni, stwierdził, że rezultaty tych prób mogą rekomendacje odnośnie postępowania w przypadku ciąż przekraczających 41. tydzień.

Już teraz szpital uniwersytecki Gothenburg Sahlgrenska ogłosił, że zmieni standardy opieki okołoporodowej, oferując wywołanie porodu w 41. tygodniu u kobiet w przenoszonej ciąży. Inne szwedzkie szpitale uczestniczące w badaniu zapowiadają, że pójdą jego śladem.