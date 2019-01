Lekarze w szpitalu w Enkoeping w środkowej części Szwecji stwierdzili u jednego z pacjentów objawy niebezpiecznej gorączki krwotocznej. Zamknięto oddział, na którym przebywał mężczyzna, a jego samego przeniesiono do kliniki uniwersyteckiej w Uppsali.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Na razie nie ma stuprocentowej pewności, że chodzi o wirus ebola. Wyniki szczegółowych badań mają być znane wieczorem.

Podejrzenia wzmógł fakt, że mężczyzna przebywał w krajach, w których odnotowano przypadki gorączki krwotocznej.



To wysoce śmiertelna choroba zakaźna wywoływana przez wirus ebola. Większość przypadków kończy się śmiercią z wykrwawienia - śmiertelność w przypadku zarażenia wirusem ebola waha się od 60 do 90 procent. Od kilku lat trwają prace nad szczepionką.



Gorączka krwotoczna ebola najczęściej występuje w krajach tropikalnych, ale odnotowano również przypadki zachorowań w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Zarażenie następuje drogą kropelkową, po bezpośrednim kontakcie z chorym. Prawdopodobnie źródłem zakażenia mogą być także świnie, gryzonie i niektóre gatunki małp. Objawy zakażenia zwykle pojawiają się od dwóch do nawet 21 dni od momentu kontaktu z wirusem. Choroba trwa do 2 tygodni, najszybszy przypadek śmierci nastąpił po 4 dniach.