Tajemnicza dziura na niebie. "Jakby Bóg wrzucił kamień do jeziora"

Tajemnicza chmura pojawiła się w Al-Ajn w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wideo z „dziurą” na niebie zrobiło furorę w sieci. Część internautów uważa, że to efekt działania UFO.

Zdjęcie "Dziura w niebie" /Twitter

Niezwykłe zjawisko mogli podziwiać mieszkańcy Al-Ajn w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Astronom i meteorolog Ebrahim Al Jarwan zamieścił w internecie krótkie wideo z "dziurą w niebie", komentując, że to rzadkie zjawisko.



Reklama

Filmik, na którym widać tajemniczy blask na niebie, szybko zdobył popularność w sieci. "To tak, jakby Bóg wrzucił kamień do jeziora" - napisał jeden z internautów. Inni uznali, że to UFO. Tajemnicza "dziura" na niebie wywołała także niepokój niektórych internautów i mieszkańców.



Zjawisko z Al-Ajn to Cavum, czyli "chmura w chmurze", nazywana też "dziurkaczem". Aby do tego doszło, obłoki muszą być silnie wychłodzone, temperatura w nich musi przekraczać minus 30 stopni, a przy tym kropelki wody nie mogą zamarzać. Takie zjawisko powstaje, gdy w atmosferze nie ma gwałtownych ruchów powietrza i jest ono czyste.



Kiedy jednak przeleci samolot, spaliny wchodzą w reakcję z przechłodzonymi kroplami wody, które zamarzają tworząc kryształki lodu. Te pod wpływem ciężaru zaczynają opadać, ale nie docierają do powierzchni ziemi, ponieważ przy wysokiej temperaturze wyparowują. Tworzą natomiast charakterystyczne koliste lub eliptyczne dziury, w których rodzi się chmura.