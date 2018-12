Tajemnicze zaginięcie kanadyjskiego biznesmena

MSZ Kanady poinformowało w środę, że władze kanadyjskie straciły kontakt z przebywającym w Chinach kanadyjskim biznesmenem Michaelem Spavorem, który wcześniej zawiadomił Ottawę, że był przesłuchiwany. Władze chińskie zatrzymały już innego Kanadyjczyka, byłego dyplomatę Michaela Kovriga.

Rzecznik ministerstwa Guillaume Berube oświadczył, że Spavor jest biznesmenem mieszkającym w mieście Dandong w północnych Chinach i zajmował się m. in. wymianą kulturalną z Koreą Północną.

Dodał, że władze Kanady dokładają wszelkich starań aby ustalić gdzie znajduje się Spavor i nawiązać z nim kontakt. Sprawa jego zaginięcia ma być poruszona w rozmowach ze stroną chińską.

Wcześniej o kłopotach obywatela Kanady w Chinach informowała minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland nie wymieniając jednak jego nazwiska.

Według mediów Spavor zajmował się m. in. organizowaniem wycieczek turystycznych do Korei Północnej i miał osobiście znać przywódcę tego kraju Kim Dzong Una. Właśnie dzięki jego pośrednictwu miało dojść do przyjęcią przez Kima byłego amerykańskiego gwiazdora koszykówki Dennisa Rodmana.

Władze chińskie przetrzymują już w areszcie innego Kanadyjczyka, byłego dyplomatę Michaela Kovriga, który według rzecznika chińskiego MSZ Lu Kanga miał złamać prawo o zagranicznych organizacjach pozarządowych.

Sprawę obu Kanadyjczyków obserwatorzy wiążą z zatrzymaniem w Kanadzie, a następnie zwolnieniem za kaucją, dyrektor finansowej chińskiej firmy telekomunikacyjnej Huawei Meng Wanzhou.

46-letnia Meng została zatrzymana 1 grudnia na lotnisku w Vancouver na prośbę władz USA, które podejrzewają ją o łamanie amerykańskich sankcji przeciwko Iranowi. Obecnie oczekuje ona na wynik postępowania w sprawie ekstradycji, o którą wystąpiły władze w Waszyngtonie. W USA grozi jej kara wieloletniego więzienia.

Władze chińskie oświadczyły, że Meng nie popełniła żadnego przestępstwa i domagają się jej niezwłocznego uwolnienia.

USA i Chiny toczą obecnie spór handlowy, w ramach którego zastosowały dodatkowe wysokie cła wzajemny eksport wart miliardy dolarów rocznie.

Tego dnia, w którym aresztowano Meng prezydenci USA i Chin Donald Trump i Xi Jinping uzgodnili 90-dniowe "zawieszenie broni" w wojnie celnej, w czasie którego mają być prowadzone dalsze negocjacje.