Tajlandia: Jaki jest stan zdrowia uratowanych chłopców?

​Po 17 dniach spędzonych w częściowo zalanej wodą, ciemnej jaskini w północnej Tajlandii, grupa 12 młodych piłkarzy przebywa w szpitalu Chiang Rai. Jest tam również ich trener, a także czterej nurkowie i lekarz, którzy spędzili z nimi ostatnie dni pod ziemią. Wszyscy przechodzą szczegółowe badania.

Zdjęcie Wszyscy chłopcy zostali przewiezieni do szpitala /AFP

Lekarze obawiają się, że podczas pobytu w jaskini nastolatkowie mogli nabawić się groźnych dla zdrowia infekcji. Jedną z poważniejszych mogłoby być zarażenie wirusem Nipah, przenoszonym przez nietoperze. Wywołuje on między innymi zapalenie mózgu i ciężkie zapalenie płuc.

Reklama

Inne niebezpieczne infekcje mogły zostać spowodowane przez zanieczyszczoną wodę. Dopóki nie będą znane wyniki wszystkich badań, młodzi pacjenci mogą widzieć swoje rodziny tylko przez szyby izolatek. Nie mogą spotykać się z najbliższymi także ze względu na to, że mają osłabiony system odpornościowy.

Po ponad dwutygodniowym pobycie w jaskini wszyscy chłopcy byli zziębnięci, wygłodniali i mieli spowolnione tętno. Niektórzy muszą nosić ciemne okulary, aby ich oczy przyzwyczaiły się na powrót do światła słonecznego.

Lekarze są też ostrożni, jeśli chodzi o dietę uratowanych. Na razie są karmieni czekoladą, pieczywem i ryżem na mleku. Nie dostają potraw z mięsa, o których marzyli pod ziemią.

Międzynarodowa federacja piłkarska FIFA zaprosiła chłopców na niedzielny finał mistrzostw świata do Moskwy, jednak lekarze chcą, by najbliższy tydzień spędzili w szpitalu. W zamian będą zapewne mogli skorzystać z zaproszeń wystosowanych przez zagraniczne kluby. Manchester United zaprosił ich na mecz rozgrywany na stadionie Old Trafford, a portugalska Benfica - na tygodniowy pobyt na obozie piłkarskim.

Zdjęcie Policjant i pracownicy szpitala, w którym przebywają uratowani chłopcy / RUNGROJ YONGRIT / PAP/EPA

Zaginięcie i akcja ratownicza

23 czerwca 12 członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej w wieku od 11 do 16 lat i towarzyszący im 25-letni trener zeszli w głąb jaskini Tham Luang. Drogę wyjścia odcięła im woda, która zalała korytarze po obfitych opadach deszczu. 2 lipca, czyli po dziewięciu dniach, zostali odnalezieni. Początkowo mówiono, że ich wydobycie może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej podjęto między innymi ze względu na złe prognozy pogody. Zbliżający się front burzowy mógł zniweczyć dwutygodniową pracę związaną z wypompowywaniem wody z jaskini. W miejscu, gdzie znajdowali się chłopcy, obniżał się również poziom tlenu, co w dłuższej perspektywie zagrażało ich życiu.

W operacji w podziemnych korytarzach prowadzących do uwięzionych chłopców uczestniczyło blisko 20 płetwonurków. W sumie na miejscu było ich około stu, a liczbę członków wszystkich służb biorących udział w akcji szacuje się na tysiąc. Czterech pierwszych chłopców uratowano w niedzielę, czterech kolejnych - w poniedziałek, a ostatnich czterech i trenera - wczoraj.

Trasa od komory w jaskini, w której się schronili, do wyjścia liczy około czterech kilometrów i była wyjątkowo trudna do pokonania. Trzeba było na zmianę iść, wspinać się, brodzić w wodzie i nurkować w niej. Chłopcom podano środki uspokajające, by w trakcie akcji ratunkowej nie wpadli w panikę.