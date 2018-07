Tajlandia: Konferencja prasowa chłopców uratowanych z jaskini

Chłopcy wraz z trenerem, których w zeszłym tygodniu uratowano w skomplikowanej międzynarodowej akcji ratowniczej z zalanej wodą jaskini na północy Tajlandii, zostali w środę wypisani ze szpitala. W miejscowości Chiang Rai na północy Tajlandii odbyła się konferencja prasowa z ich udziałem. To pierwszy publiczny występ chłopców od czasu wydostania ich na powierzchnię.

Zdjęcie Konferencja prasowa uratowanych w jaskinii /PONGMANAT TASIRI /PAP/EPA

Ostatni tydzień spędzili oni w szpitalu. W konferencji biorą udział również lekarze.

Reklama

Przed kamerami chłopcy wystąpili w koszulkach drużyny piłkarskiej "Dzików", do której należą. Towarzyszył im trener. Władze szpitala w Chiang Rai poinformowały, że chłopcy są zdrowi, przeszli również testy psychologiczne i są gotowi do opuszczenia szpitala.



Podczas pobytu w placówce medycznej przybrali na wadze, średnio 3 kilogramy, co zrekompensować miało utratę wagi podczas pobytu w jaskini.



Na konferencji opowiadali m.in. o chwili, w której po ponad tygodniu od wejścia do jaskini zostali odnalezieni przez brytyjskich płetwonurków. W komunikacji z nimi pomagał jeden z chłopców, który znał angielski.



Jak mówił podczas konferencji, na początku koledzy prosili go, aby przetłumaczył ratownikom, jak bardzo są głodni. Przed kamerami telewizyjnymi chłopcy sprawiali wrażenie uśmiechniętych i szczęśliwych ze względu na możliwość powrotu do domów.



Chłopcy podziękowali też ratownikom oraz personelowi szpitala. Ze względów medycznych nie mogli skorzystać z zaproszenia do obejrzenia finałowego meczu mundialu w Moskwie, ale jak poinformowali - obejrzeli wspólnie transmisję telewizyjną.