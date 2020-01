Tajlandia: Pierwszy przypadek przeniesienia koronawirusa z człowieka na człowieka

W Tajlandii odnotowano pierwszy przypadek przeniesienia się w tym kraju koronawirusa z człowieka na człowieka - poinformował w piątek przedstawiciel tajlandzkiej służby zdrowia.

Koronawirus z Wuhan wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne

Sprawa dotyczy taksówkarza - sprecyzował Tanarak Pipat, zastępca dyrektora generalnego Departamentu Kontroli Chorób. "Tajlandczyk, który się zaraził, nie był w Chinach i prawdopodobnie został zarażony przez chorego podróżnego z Chin" - wyjaśnił Tanarak.

Wcześniejsze przypadki w Tajlandii (łącznie 14) dotyczyły zarówno chińskich turystów, jak i Tajlandczyków, którzy odwiedzili Chiny, skąd pochodzi wirus.

Epidemia zabiła już w Chinach co najmniej 213 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys., z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji.

Wirus, który wywołuje zapalenie płuc, przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do kilkunastu krajów świata, w tym do Niemiec, Francji, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.