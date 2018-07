Tajlandia: Trwa oczekiwanie na wznowienie akcji ratunkowej

W poniedziałek na północy Tajlandii trwa oczekiwanie na wznowienie akcji ratunkowej, mającej na celu wydobycie z zalanej jaskini na północy kraju ośmiu pozostających tam chłopców i ich trenera. W niedzielę udało się stamtąd wydostać czworo dzieci.

Zdjęcie W operacji wydobywania dzieci z jaskini uczestniczy 90 nurków /CHIANG RAI PR OFFICE /PAP/EPA

Jak poinformował w wydanym komunikacie szef MSW Tajlandii Anupong Paojinda, w poniedziałek rano spotkają się członkowie operacji ratunkowej, aby omówić kolejny etap działania.



Anupong przekazał, że w drugiej fazie akcji udział wezmą ci sami nurkowie, którzy dzień wcześniej zdołali wyprowadzić na świat czterech z 12 uwięzionych w jaskini chłopców. Nurkowie muszą ponadto rozmieścić więcej butli ze sprężonym powietrzem wzdłuż wytyczonej trasy prowadzącej na zewnątrz, co - jak dodał - może zająć kilka godzin.



Szef MSW podał też, że czterej chłopcy uratowani w niedzielę są silni, a stan ich zdrowia jest dobry, ale i tak będą poddani szczegółowym badaniom w szpitalu.



Jak podały lokalne media, rodziny uratowanych dzieci wciąż czekają, by się z nimi zobaczyć; władze poleciły im, by były w gotowości. Ósme piętro szpitala w mieście Chiang Rai, na którym umieszczono chłopców, jest strzeżone przez policję.



Pełniący obowiązki gubernatora prowincji Chiang Rai i zarazem szef akcji ratunkowej, Narongsak Osattankorn, powiedział na konferencji prasowej w niedzielę wieczorem, że akcja ratunkowa zostanie wznowiona nazajutrz między godz. 7 i 17 (między godz. 2 i 12 w Polsce).



Niepewna pogoda

W nocy z niedzieli na poniedziałek na północy Tajlandii padały ulewne deszcze i nie wiadomo, jak wpłynie to na warunki w zalanej jaskini. W poniedziałek rano opadu ustały, ale niebo było zachmurzone; krajowa służba meteorologiczna na 60 proc. oceniła prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu w poniedziałek oraz przestrzegła przed burzami z piorunami w kolejnych dniach. Niekorzystne prognozy oznaczają, że nurkowie będą musieli w miarę możliwości przyspieszyć całą akcję.



W operacji wydobywania dzieci z jaskini uczestniczy 90 nurków, w tym 50 zagranicznych.



Jak pisze BBC na swoim portalu, trasa wiodąca od miejsca w jaskini, w którym schronili się chłopcy ze swoim opiekunem, do wyjścia liczy kilka kilometrów i jest trudna nawet dla doświadczonych nurków. Pokonując tę drogę, chłopcy i ratownicy muszą na zmianę iść, wspinać się, brodzić i nurkować, utrzymując kierunek dzięki rozmieszczonym w wodzie linom. Za najtrudniejszy odcinek uchodzi przewężenie jaskini mniej więcej w połowie trasy, tak wąskie, że nurkowie muszą zdejmować tu swoje zbiorniki ze sprężonym powietrzem.



12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat z jednej drużyny piłkarskiej i ich 25-letni trener weszli 23 czerwca do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai na północy Tajlandii, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze. Kompleks jaskiń ciągnie się tam przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie, a w porze deszczowej często zalewa je woda.



Zaginionych w jaskini odnaleziono żywych 2 lipca, po dziewięciu dniach poszukiwań. Wycieńczonym chłopcom i trenerowi przekazano wysokokaloryczne pożywienie i lekarstwa. Początkowo nie wykluczano, że uwięzieni w jaskini będą musieli spędzić w niej nawet kilka miesięcy do czasu, gdy poziom wody się obniży.