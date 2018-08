Tajlandia: Uratowani chłopcy wyświęceni na buddyjskich nowicjuszy

Tajlandzcy chłopcy, członkowie drużyny piłkarskiej uratowani z zalanej jaskini w północnej Tajlandii, opuścili buddyjski klasztor, gdzie jedenaście dni temu zostali wyświęceni na nowicjuszy. W ten sposób uczcili jednego z nurków, zmarłego podczas akcji ratunkowej.

Zdjęcie Jedenastu chłopców, a także ich trener, zostali wyświęceni zgodnie z buddyjskim rytuałem / EPA/CHIANG RAI /PAP/EPA

Jedenastu chłopców, a także ich trener, zostali wyświęceni zgodnie z buddyjskim rytuałem, by podziękować i wyrazić swoją wdzięczność za uratowanie ich z zalanej jaskini. 12-ty z chłopców, Adul Sam-on, nie został wyświęcony, gdyż jest chrześcijaninem. Z kolei trener Ekkapol Chantawong pozostał w świątyni, gdzie stał się pełnoprawnym mnichem z racji na to, że jest dorosły. Tajlandia jest krajem, gdzie większość populacji to buddyści, dla których wiara jest ściśle związana z życiem codziennym.



23 czerwca cała trzynastka utknęła w jaskini odciętej od świata przez ulewne deszcze i podnoszący się poziom wody. Po dziewięciu dniach poszukiwań zaginionych odnaleźli brytyjscy nurkowie. W ramach skomplikowanej operacji z udziałem płetwonurków i ratowników z wielu państw, cała grupa została ewakuowana na powierzchnię 8, 9 i 10 lipca.