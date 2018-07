Tajlandia: Wszyscy chłopcy i trener są już na powierzchni

Z zalanej jaskini Tham Luang Nang Non na północy Tajlandii uratowano już wszystkich chłopców i ich trenera - potwierdziła marynarka wojenna Tajlandii. Byli uwięzieni tam przez prawie trzy tygodnie.

Zdjęcie W operacji wydobywania dzieci z jaskini uczestniczyło 90 nurków /CHIANG RAI PR OFFICE /PAP/EPA

Uratowani pozostaną pod obserwacją w szpitalu przez co najmniej siedem dni.

Niektórzy chłopcy, tuż po zakończeniu akcji, mieli zbyt niską temperaturę ciała, jeden - zbyt niskie tętno. Wszyscy natomiast byli w dobrym stanie psychicznym.

Przedstawiciele służby zdrowia twierdzą, że chłopcy początkowo otrzymywali żele z żywnością, ale teraz jedzą łatwą do strawienia żywność.

Jak podaje BBC, niektórzy uratowani widzieli już swoich rodziców - ale tylko przez szybę.



Zdjęcie Karetka odjeżdża z terenu jaskini Tham Luang w Tajlandii / YE AUNG THU / AFP

Jeśli wyniki kolejnych badań nie potwierdzą infekcji, rodziny będą mogły odwiedzić uratowanych w ciągu najbliższych dni. Muszą jednak mieć na sobie odzież ochronną i nie będą mogli zbliżyć się bliżej niż na odległość 2 m.

W całej akcji wydobywania dzieci z jaskini uczestniczyło 90 nurków, w tym 50 zagranicznych. We wtorek do jaskini weszło 19 nurków.

Trasa wiodąca od miejsca w jaskini, w którym schronili się chłopcy ze swoim opiekunem, do wyjścia liczyła kilka kilometrów i była trudna nawet dla doświadczonych nurków. Pokonując tę drogę, chłopcy i ratownicy musieli na zmianę iść, wspinać się, brodzić i nurkować, utrzymując kierunek dzięki rozmieszczonym w wodzie linom.



Jako pierwszych ratowano tych chłopców, których stan był oceniany jako najgorszy. Jednak najbardziej na zdrowiu podupadł 25-letni trener, który swoje racje żywnościowe przekazywał podopiecznym.

W najtrudniejszym odcinku przewężenie było tak wąskie, że nurkowie musieli zdejmować swoje zbiorniki ze sprężonym powietrzem.



W czasie akcji ratowniczej w jaskini w Tajlandii zginął nurek Saman Kunan. Byłemu wojskowemu skończył się tlen, gdy przedostawał się z jaskini ku jej wyjściu.



12 chłopców w wieku od 11 do 17 lat z jednej drużyny piłkarskiej i ich trener weszli 23 czerwca do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze. Kompleks jaskiń ciągnie się tam przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie, a w porze deszczowej często zalewa je woda.