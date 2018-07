Tajlandia: Z zalanej jaskini uratowano dziewiątego chłopca

Z zalanej jaskini Tham Luang Nang Non na północy Tajlandii uratowano dziewiątego i dziesiątego chłopca - podaje we wtorek agencja Kyodo. Pod ziemią pozostaje jeszcze dwóch chłopców z drużyny piłkarskiej i ich trener, uwięzieni od tam od prawie trzech tygodni.

W akcji wydobywania dzieci z jaskini uczestniczy 90 nurków, w tym 50 zagranicznych.



Trasa wiodąca od miejsca w jaskini, w którym schronili się chłopcy ze swoim opiekunem, do wyjścia liczy kilka kilometrów i jest trudna nawet dla doświadczonych nurków. Pokonując tę drogę, chłopcy i ratownicy muszą na zmianę iść, wspinać się, brodzić i nurkować, utrzymując kierunek dzięki rozmieszczonym w wodzie linom.



Za najtrudniejszy odcinek uchodzi przewężenie jaskini mniej więcej w połowie trasy, tak wąskie, że nurkowie muszą zdejmować tu swoje zbiorniki ze sprężonym powietrzem.



12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat z jednej drużyny piłkarskiej i ich trener weszli 23 czerwca do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze. Kompleks jaskiń ciągnie się tam przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie, a w porze deszczowej często zalewa je woda.