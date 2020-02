W Nakhon Ratchasima we wschodniej Tajlandii żołnierz otworzył w sobotę ogień z automatycznej broni do cywilnych ludzi - poinformowała miejscowa policja. Jak pisze agencja AFP, lokalne media mówią o co najmniej 12 zabitych.

"Napastnik użył karabinu maszynowego i strzelał do niewinnych ludzi, z których wielu zostało rannych lub zabitych" - poinformował rzecznik miejscowej policji.

Jak podaje AFP, napastnik relacjonował wszystko na żywo w sieci. Do zabójstw, które wojskowy relacjonował na żywo w internecie, doszło w kilku miejscach. Mężczyzna jeździł skradzionym pojazdem wojskowym.

Jak informuje miejscowa policja, wskutek odniesionych ran zmarło przynajmniej 12 osób. Wiele jest również rannych.



Policja przekazała agencji AFP, że napastnik jest poszukiwany.