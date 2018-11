Talibowie: Odmawiamy kontaktów z rządem w Kabulu

Szef delegacji talibów na spotkaniu na temat Afganistanu w Moskwie, Sher Mohammad Abbas Stakanzai, oświadczył w piątek, że talibowie odrzucają bezpośrednie kontakty z rządem w Kabulu i że mają zamiar rozmawiać bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi.

Zdjęcie Pięcioosobowa delegacja talibów po raz pierwszy wzięła udział w Moskwie w spotkaniu w sprawie Afganistanu /Yuri Kadobnov /AFP

"Nie uważamy obecnego rządu za prawomocną reprezentację Afganistanu dlatego, że nie został on wybrany przez naród, a przyszedł pod osłoną interwencji" - powiedział Stakanzai. "Rząd ten nie reprezentuje narodu Afganistanu, dlatego odrzucamy bezpośrednie kontakty z nimi do czasu, aż rozwiązany będzie problem z Amerykanami. Dlatego będziemy rozmawiać z Amerykanami, w szczególności - o wyprowadzeniu wojsk" - dodał.

Pięcioosobowa delegacja talibów po raz pierwszy wzięła udział w Moskwie w spotkaniu w sprawie Afganistanu. Rząd w Kabulu nie przysłał na nie oficjalnego przedstawiciela. Do stolicy Rosji przyjechała natomiast delegacja afgańskiej Wysokiej Rady Pokoju. Przedstawiciel tej delegacji Azizullah Din Mohammad powiedział, że rozmawiał z przedstawicielami talibów i ta krótka rozmowa "przebiegła w przyjaznej atmosferze". Dodał jednak, że nie ma ustaleń o bezpośrednich rozmowach pomiędzy talibami i władzami w Kabulu. "Po to, aby się one rozpoczęły, należy spełnić szereg warunków wstępnych" - powiedział.

Według Mohammada, osiągnięto porozumienie o kolejnym spotkaniu w takim samym formacie, a Rosja już zaprosiła delegację Wysokiej Rady Pokoju do udziału w tym spotkaniu. Jego termin ma być jeszcze ustalony.

MSZ Afganistanu zaznaczało, że delegacja Wysokiej Rady Pokoju nie reprezentuje rządu w Kabulu.

Na początku rozmów szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zapewnił, że Moskwa i jej partnerzy w regionie będą czynić wszystko, by zainicjowany został dialog między rządem Afganistanu i przedstawicielami talibów. Rosyjski minister oświadczył, że Afganistan stał się "jednym z celów terroryzmu międzynarodowego", a tzw. Państwo Islamskie "nie bez wsparcia sponsorów z zewnątrz" podejmuje próby przekształcenia Afganistanu "w przyczółek swojej ekspansji w Azji Centralnej".

Piątkowa konferencja w Moskwie o Afganistanie miała rangę konsultacji na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych. USA zapowiadały, że wyślą na spotkanie przedstawiciela swej ambasady w Moskwie. Komentatorzy w Moskwie oceniają, że Rosja, zwołując konferencję, przywraca swoją rolę w uregulowaniu konfliktu w Afganistanie.

Z Moskwy Anna Wróbel