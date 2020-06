Tanzania: Górnik znalazł dwa kryształy warte miliony

Zajmujący się dorywczo górnictwem Saniniu Laizer z Tanzanii w ciągu kilku godzin dorobił się fortuny i został milionerem. Wszystko to dzięki odkryciu dwóch potężnych kryształów tanzanitu – podaj serwis BBC.

Zdjęcie Saniniu Laizer z wykopanymi grudkami tanzanitu (fot. Tanzania Ministry Of Minerals) /

Tanzanit to bardzo rzadki i wyjątkowo atrakcyjny minerał występujący jedynie w Tanzanii. Kamień stał się znany przede wszystkim dzięki biżuterii noszonej przez słynną amerykańską gwiazdę kina Elizabeth Taylor. Szacuje się, że złoża tanzanitu wyczerpią się za około 20 lat.

Saniniu Laizer, mąż czterech żon i ojciec trzydzieściorga dzieci, odkrył dwa kryształy tanzanitu ważące 9,2 kg i 5,8 kg. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do tej pory największa odkryta grudka minerału ważyła 3,3 kg, to Laizer może mówić o niezwykłym szczęściu.

Minerały odkupiło od fortunnego górnika tanzańskie Ministerstwo Górnictwa za blisko 3,5 miliona dolarów. "Zorganizuję wielkie przyjęcie" - zapowiedział Laizer cytowany przez serwis BBC.

Gratulacje szczęśliwemu odkrywcy osobiście złożył prezydent kraju John Magufuli. "W ten właśnie sposób górnicy mogą się wzbogacić. To także dowód na to, że Tanzania jest bogatym państwem" - skomentował Magufuli, który zdobył władzę m.in. dzięki obietnicom otoczenia górnictwa w Tanzanii szczególną ochroną i walką z nielegalnymi wykopkami tanzanitu.

Zdjęcie Kopalnie tanzanitu w Tanzanii otoczone są murami / Joseph LYIMO / AFP

Sam Laizer zamierza zainwestować fortunę w centrum handlowe oraz zbudować szkołę w swojej miejscowości.

"Mieszka tutaj wiele biednych osób, których nie stać na wysłanie dzieci do szkoły w innym mieście" - powiedział. "Sam nie jestem wykształcony, ale zawsze podobało mi się fachowe prowadzenie interesów. Dlatego chciałbym, by moje dzieci mogły uczęszczać do szkoły" - dodał Laizer.

Zdjęcie Tanzanit to bardzo rzadki i cenny minerał / MATT BROWN / AFP

Zajmujący się dorywczo górnictwem mężczyzna nie zamierza zmieniać dotychczasowego trybu życia. Wciąż chce hodować krowy, których posiada blisko dwa tysiące sztuk.

Pomimo zdobycia fortuny nie obawia się również o swoje bezpieczeństwo. "Czuję się tutaj dobrze. Nie przewiduję żadnych problemów. Mogę także spacerować nocą i nie obawiam się kłopotów" - zaznaczył.