W jednym z ogródków na południu Londynu znaleziono ciało. Z ustaleń londyńskiej policji wynika, że ofiarą jest mężczyzna, który - chcąc nielegalnie dostać się do Europy - wypadł z komory podwozia samolotu linii Kenya Airways - informuje "The Sun"

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczyk /East News

Makabrycznego odkrycia dokonano w niedzielę około 15:30 w londyńskiej dzielnicy Clapham. Policja ustaliła, że znaleziony mężczyzna najprawdopodobniej był lecącym "na gapę" pasażerem samolotu Kenya Airways z Nairobi do Londynu. Gdy maszyna podchodziła do lądowania i koła zostały wysunięte, prawdopodobnie nie udało mu się utrzymać i wypadł z komory podwozia, w której później znaleziono torbę, wodę i jedzenie.



Linia lotnicza Kenya Airways, w opublikowanym oświadczeniu, wyraziła ubolewanie z powodu śmierci mężczyzny. Podkreślono także, że wypadł on z samolotu tuż przed lądowaniem, po trwającym blisko 9 godzin locie.

Reklama

Niewykluczone, że mężczyzna już nie żył w momencie upadku z samolotu. Gdy maszyna osiąga wysokość przelotową, temperatura na zewnątrz wynosi - 60 st. Celsjusza. Eksperci twierdzą, że większość pasażerów lecących na gapę w komorze podwozia umiera z zimna i braku wystarczającej ilości tlenu.



Tożsamość ofiary jeszcze nie została ustalona.