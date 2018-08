Theresa May z nieformalną wizytą w rezydencji Emmanuela Macrona

We francuskim forcie Bergancon w późnych godzinach popołudniowych brytyjska premier Theresa May spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Francuski prezydent zaprosił szefową brytyjskiego rządu do letniej rezydencji.

Zdjęcie Theresa May i Emmanuel Macron /ADRIAN DENNIS /AFP

W programie nieformalnego spotkania przewidziano rozmowy, a następnie kolację w rezydencji położonej nad morzem na południu Francji.

Według nieoficjalnych informacji, poruszone zostaną tematy związane z brexitem, jego konsekwencjami i relacjami Paryża i Londynu.

Przebywający w miniony poniedziałek nad Sekwaną nowy szef dyplomacji brytyjskiej Jeremy Hunt wyraził poważne obawy co do tego, że "do brexitu może dojść bez porozumienia Londynu z Brukselą".

Kolejny problem to sprawa nielegalnych imigrantów, którzy koczują pod Calais, próbując przedostać się na drugą stronę Kanału La Manche. Na ten temat Emmanuel Macron rozmawiał z brytyjskimi partnerami w połowie stycznia w czasie spotkania na szczycie w Sandhurst pod Londynem.

Poruszona zostanie też sprawa kilkudziesięciu tysięcy obywateli francuskich, którzy osiedlili się nad Tamizą i tam prowadzą swoje interesy.