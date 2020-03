Całe pokolenia Polaków widzą w Walentynowicz matkę swojej niepodległości - napisał "Time". Działaczka Solidarności Anna Walentynowicz znalazła się na prestiżowej liście 100 kobiet, które zdefiniowały ostatnie stulecie.

Portrety 100 kobiet z ostatniego stulecia to projekt tygodnika "Time", który ma zwrócić uwagę na wpływowe kobiety, które często pozostawały w cieniu mężczyzn. Gazeta przypomina, że pierwotnie nadawała tytuł "Man of the Year" w 1999 r. zmieniony na "Person of the Year" i w większości przypadał on mężczyznom.

"Time" przygotował też - w przypadku, gdy wyróżnioną tytułem "Person of the Year" nie była kobieta, jak np. w 2019 r. aktywistka na rzecz ochrony klimatu Greta Thunberg - okładki z wizerunkami kobiet wybranych jako te, które w danym roku definiowały ostatnie sto lat.

Walentynowicz - Kobietę Roku 1980 - czasopismo określa jako matkę polskiej niepodległości. Przypomina jej życiorys i to, że jej zwolnienie ze Stoczni Gdańskiej (wówczas stoczni im. Lenina) było powodem strajków.

Prestiżowe towarzystwo

"Time" przypomina, że wyrzucono ją z powodu jej działalności na rzecz robotników. Strajk, który podjęli stoczniowcy i pracownicy innych zakładów, doprowadził do podpisania porozumienia gdańskiego i powstania pierwszego wolnego związku zawodowego w komunistycznej Europie Wschodniej - "Solidarności".

"Triumf w Gdańsku przyspieszył upadek komunizmu dekadę później. Doprowadził także do tego, że całe pokolenia Polaków widzą w Walentynowicz matkę swojej niepodległości" - napisał "Time".

Wśród 100 kobiet magazynu "Time", które znalazły się w rankingu są m.in. w 1920 r. sufrażystki, w 1924 r. Coco Chanel, w 1939 r. Billie Holiday, w 1948 r. Eleonora Roosvelt, w 1954 Marilyn Monroe, w 1962 r. Jacqueline Kennedy, w 1976 Indira Ghandi. W latach 80-tych obok Walentynowicz wyróżniono w 1987 r. księżnę Dianę, a w 1989 r. Madonnę, natomiast w dziewięćdziesiątych, obok literackiego fenomenu J.K. Rowling w 1999, rok później Madeleine Albright.

Tytułem Kobiet Roku w dwudziestu ostatnich latach "Time" wyróżnił m.in. w 2004 r. Oprah Winfrey, w 2008 Michele Obama, w 2012 zespół Pussy Riot, a w 2015 - Angelę Merkel.