​Timmermans odpowiada Trumpowi: UE i USA nigdy się nie porzucą

"Unia Europejska i Stany Zjednoczone nigdy wzajemnie się nie porzucą" - oświadczył wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans w odpowiedzi na słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, że UE to wróg USA, jeśli chodzi o handel.

Zdjęcie Frans Timmermans /DANIEL MIHAILESCU /AFP

"Nazywanie swoich najlepszych przyjaciół wrogami tylko uszczęśliwia twoich prawdziwych wrogów" - napisał w nocy z niedzieli na poniedziałek na Twitterze Timmermans.

Reklama

"Europejczycy i Amerykanie związani są historią oraz wspólnymi wartościami. Europejczycy nigdy nie porzucą Amerykanów, ponieważ Ameryka nigdy nie porzuci nas. Po to są przyjaciele" - dodał.

W nagranym w sobotę wywiadzie dla telewizji CBS News Trump oświadczył, że "UE to wróg", wskazując na politykę gospodarczą Wspólnoty. Wcześniej w piątek krytykował Unię, mówiąc, że UE "okropnie" traktuje i "systematycznie wykorzystuje" USA. Zapewniał, że "to się zmieni, a jeśli nie to zapłacą oni (UE) za to olbrzymią cenę".

W niedzielę przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze, że UE i USA to najlepsi przyjaciele, a "ktokolwiek mówi, że jesteśmy wrogami, rozpowszechnia fake newsy".

We wczesnych godzinach popołudniowych w Helsinkach mają rozpocząć się rozmowy między prezydentem USA Donaldem Trumpem a rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Zapowiadając szczyt w stolicy Finlandii Biały Dom wskazał, że przywódcy omówią relacje pomiędzy USA i Rosją i kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Strona rosyjska zapowiadała, że tematem rozmów Putina z Trumpem będą relacje obu krajów i główne problemy międzynarodowe.