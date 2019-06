Rząd centralny i władze Tokio zgodziły się na wprowadzenie dodatkowych opłat dla prywatnych samochodów na metropolitalnej drodze ekspresowej w stołecznej aglomeracji podczas przyszłorocznych igrzysk i paraolimpiady. Opłaty mają wpłynąć na zmniejszenie ruchu.

Kierowcy prywatni będą musieli dodatkowo płacić 1000 jenów (około 34 złotych) za przejazd Metropolitan Expressway w godzinach od 6 rano do 10 wieczorem w dniach rywalizacji olimpijskiej. Ma to, według pomysłodawców, zmniejszyć ruch aut osobowych, co powinno ułatwić transport publiczny oraz ruch specjalnych samochodów i autobusów olimpijskich.

Natomiast opłaty między północą a czwartą rano zostaną obniżone w dniach igrzysk i paraolimpiady o połowę dla wszystkich użytkowników tej drogi.

Władze stolicy Japonii dążą do zredukowania natężenia ruchu na Metropolitan Expressway w czasie trwania igrzysk o 30 procent. Samochody prywatne stanowią ok. 48 procent pojazdów korzystających z tej trasy.

Igrzyska w Tokio rozpoczną się 24 lipca, a zakończą 9 sierpnia 2020. Paraolimpiada rozgrywana będzie od 25 sierpnia do 6 września.