Podniesiono wrak statku wycieczkowego, który zatonął 29 maja w Budapeszcie. Zostanie on przetransportowany do przystani na wyspie Csepel w celu gruntownej inspekcji - powiedział we wtorek dziennikarzom rzecznik węgierskiej policji Kristof Gal.

Podniesiono wrak

Gal oświadczył, że statek Hableany został umieszczony na barce i będzie teraz przetransportowany do przystani na Csepel, gdzie zostanie dokładnie zbadany przez specjalistów i policję z udziałem przedstawicieli prokuratury.

Rzecznik oznajmił, że we wtorek znaleziono we wraku ciała czterech osób, których identyfikacja trwa. "Na postawie dostępnych obecnie informacji mogę powiedzieć, że wśród zmarłych są kapitan statku z węgierskim obywatelstwem oraz jedyne dziecko, które znajdowało się w południowokoreańskiej grupie" - powiedział.

Podkreślił, że nadal poszukiwanych jest czworo pasażerów statku, których uznano za zaginionych. "Policja podwoiła liczbę funkcjonariuszy uczestniczących w poszukiwaniu zaginionych" - dodał.

Operacja podnoszenia wraku trwała od rana. Kilkakrotnie robiono przerwy i odpompowywano z wnętrza wodę.

Zderzenie dwóch statków

Statek wycieczkowy Hableany zatonął w ciągu kilku sekund po zderzeniu z o wiele większym statkiem Viking Sigyn w ulewnym deszczu i po zmroku.

Pośród 35 osób, które znajdowały się na pokładzie, siedem udało się uratować. Ciała 24 ofiar wyłowiono w okolicach miejsca tragedii oraz w innych miejscach wzdłuż Dunaju, niekiedy odległych od stolicy o wiele kilometrów.

Operację ratunkową i dostęp do wraku utrudniał wcześniej wysoki stan wody na Dunaju oraz szybki nurt i niemal zerowa widoczność w wodzie. Wrak spoczywał na głębokości dziewięciu metrów.

Podejrzany kapitan

Ukraiński kapitan należącego do szwajcarskiego armatora statku-hotelu został aresztowany jako podejrzany. Węgierska prokuratura podała, że uczestniczył on wcześniej w wypadku w Holandii, ale według zatrudniającej go firmy nie kierował wtedy żadną z jednostek.

Gal powiedział, że jest to obecnie jedyny podejrzany w sprawie.

Zatonięcie statku Hableany to największa tego rodzaju katastrofa na Dunaju, najdłuższej rzece Europy, od 50 lat.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska