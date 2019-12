Tragedia w Rosji. Autobus spadł z mostu i runął do rzeki

W niedzielę przed południem doszło do wypadku na drodze ze Sreteńska do Czyty. Autobus wiozący 43 pasażerów zjechał z szosy na moście, przerwał barierki i runął do rzeki Kuenga. Zginęło 15 osób, 18 odniosło rany - podały władze Kraju Zabajkalskiego.

Stan sześciu rannych wymagał natychmiastowej hospitalizacji. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. 11 osobom nic się nie stało. W autobusie wraz z kierowcą znajdowały się 44 osoby.

Na miejscu wypadku trwa akcja ratunkowa. Wszczęto już śledztwo mające wyjaśnić przyczyny katastrofy - oświadczył w wypowiedzi dla TASS Jegor Markow, rzecznik regionalnego oddziału Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.

Najprawdopodobniej doszło do pęknięcia opony w przednim kole autokaru Kia Grandbird wyprodukowanego w Korei Południowej - pisze TASS. Początkowo podawano, że przyczyną wypadku mógł być błąd kierowcy.

Właścicielem autokaru jest prywatna firma transportowa zajmująca się organizacją wycieczek i przewozami okazjonalnymi - poinformowały regionalne struktury ministerstwa ds. obrony cywilnej, sytuacji nadzwyczajnych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w Czycie.

Do wypadku doszło w odległości 60 km od Sreteńska w Kraju Zabajkalskim.