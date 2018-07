Tragiczne pożary w Grecji. Wśród ofiar Polacy

Turyści z Polski - matka i syn - zginęli w wyniku tragicznych pożarów w Grecji. Rodzina zmarłych została już powiadomiona - informuje dziennikarz RMF FM. Polacy prawdopodobnie zginęli w czasie ewakuacji jednego z hoteli. Na razie nie ma potwierdzenia, by ucierpieli inni turyści z Polski. W Grecji obecnie na wakacjach jest kilka tysięcy Polaków.

Zdjęcie Grecję trawią pożary /ALEXANDROS VLACHOS /PAP/EPA

Ofiary były w grupie turystów ewakuowanych z hotelu Ramada.

"Byli na łodzi wśród ewakuowanych. Potem ich ciała wyłowiono z wody. Okoliczności tragedii wyjaśnia na miejscu policja" - powiedział w rozmowie z RMF FM przedstawiciel biura podróży Grecos Adam Górczewski.

Tragiczny bilans pożarów w Grecji to co najmniej 50 osób. Mowa jest o setkach rannych i setkach zaginionych. Żywioł szaleje w pobliżu Aten. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Grecki rząd zwrócił się o pomoc do państw UE.

Rząd Grecji uruchomił również europejski mechanizm obrony cywilnej, aby prosić o pomoc inne kraje UE.

Służby apelują do mieszkańców zagrożonych obszarów o natychmiastową ewakuację.

Większość ofiar śmiertelnych to ludzie, którzy z powodu pożarów zostali uwięzieni w swoich domach lub samochodach, a pozostali utonęli w morzu, uciekając przed płomieniami. Ponad 700 osób, które chroniąc się przed żywiołem, utknęły na plażach i skalistych odcinkach wybrzeża, zostało uratowanych przez rybaków, grecką straż przybrzeżną i zwykłych urlopowiczów na pontonach.

Ewakuacja i apel do UE

Z powodu pożarów premier Grecji Aleksis Cipras skrócił wizytę w Bośni. "Poinformowano mnie o bardzo trudnej sytuacji w Attyce z trzema naraz pożarami. Zmobilizowaliśmy wszystkie siły, żeby stawić temu czoło" - powiedział szef rządu w wypowiedzi nadanej w telewizyjnej relacji z Mostaru.



Rząd Grecji uruchomił również europejski mechanizm obrony cywilnej, aby prosić o pomoc inne kraje UE - podała wieczorem rzeczniczka straży pożarnej Stawrula Maliri, która zaapelowała do mieszkańców zagrożonych obszarów o ewakuację.



Najbliżej Aten płonęły sosnowe lasy i makia około 30 km na północny wschód od stolicy przy kąpieliskach ciągnących się do Maratonu w Attyce Wschodniej.



Bilans ofiar może być większy

Według szacunków greckich służb, liczba ofiar jeszcze się zwiększy.

Media wciąż donoszą o kolejnych ciałach, znajdowanych w spalonych domach lub samochodach, czy wyławianych z morza.



Turyści uwięzieni na plażach

Straż przybrzeżna z pomocą użytkowników prywatnych łodzi zbiera z plaż we wschodniej Attyce osoby, które schroniły się tam przed ogniem. Są przewożone do portu w Rafinie. Tam znajduje się kilkadziesiąt karetek pogotowia, w których ratownicy udzielają pierwszej pomocy.



Na Gorąca Linię RMF FM zadzwonił w poniedziałek pan Robert, który wakacje spędza dwadzieścia kilometrów od greckiej stolicy. "Byliśmy nad basenem, coś zaczęło się palić na górze, w ciągu pół godziny zadymienie było takie, że w hotelu podnieśli alarm i uciekliśmy na plażę" - mówił.



"Siedzimy na brzegu, nad morzem, czekamy na rozwój wydarzeń. Prawdopodobnie ma po nas przypłynąć łódź, która zabierze nas dalej. Widać, że w pobliskich pensjonatach wybuchają butle z gazem, wybuchają co chwilę. Nieciekawie to wygląda. Czujki wyją w hotelach cały czas, zadymienie jest bardzo duże" - dodał.



W nocy turyści zostali łodzią ewakuowani do Aten. Swoje bagaże musieli zostawić w hotelu. Zostaną im dowiezione w innym czasie. "Wszystko jest dobrze zorganizowane. Kiedy dopłynęliśmy, mieli już listy turystów. Widać, że rząd grecki stanął na wysokości zadania" - powiedział pan Robert w rozmowie z RMF FM.

Dramatyczne relacje polskich turystów

"Musieliśmy oddychać przez chusteczki, wszędzie było pełno dymu" - napisał w relacji dla TVP Info jeden z polskich turystów przebywający obecnie w Grecji.

"Około godz. 19.30 zostaliśmy ewakuowani z hotelu, zabrano nas na plażę. Wszędzie było pełno dymu, widzieliśmy płomienie" - mówił w rozmowie z TVP Info pan Filip Główka.



Z jego relacji wynika także, że w kurortach znajdujących się na objętym przez pożary obszarze przebywa wielu Polaków. Dodatkowo - jak czytamy na stronie TVP Info - turysta przekazał informację, że od 12 godzin nie ma kontaktu z Polką spod Wadowic, która uciekając przed pożarem schroniła się z dzieckiem na łodzi.

Mieszkańcy okolicznych miejscowości i urlopowicze opowiadają o dramatycznej sytuacji. Tłumaczą, że ogień docierał do zabudowań w ciągu zaledwie kilku sekund. W poniedziałek w Attyce wiał bowiem silny i zmienny wiatr, który uniemożliwiał skuteczną akcję gaśniczą.



Najgorsza sytuacja jest w zachodniej i wschodniej Attyce, gdzie ogłoszono stan wyjątkowy. Z pożarem walczą tam straż pożarna i wojsko, a wszystkie wojskowe szpitale są gotowe na przyjęcie poszkodowanych.

Zdjęcie Najgorsza sytuacja jest w zachodniej i wschodniej Attyce / Angelos Tzortzinis / AFP

Ostrzeżenie polskiej ambasady

Ambasada RP w Atenach poinformowała na swojej stronie internetowej o groźnych pożarach.

"Ze względu na silne wiatry sytuacja ulega zmianie. W związku z powyższym, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie informacji przekazywanych przez lokalne służby porządkowe. W razie wystąpienia zagrożenia należy bezwzględnie stosować się do poleceń miejscowych służb porządkowych" - napisano.

Komunikat MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Twitterze apeluje, by Polacy przebywający w Grecji zachowali szczególną ostrożność, śledzili informacje lokalnych służb i stosowali się do poleceń służb porządkowych.



MSZ informuje, że władze greckie prowadzą akcję ratunkową.



Ambasada Polska w Atenach powołała specjalny zespół, udzielający informacji i pomocy polskim obywatelom. Uruchomiona została też infolinia + 30 693 655 46 29 oraz adres mailowy: ateny.wk.dyzurny@msz.gov.pL.



Intensywne działania straży

W poniedziałek akcja gaśnicza postępowała opornie, utrudniona przez porywiste wiatry, jednak po ich ustaniu w nocy we wtorek większość pożarów udało się ugasić. Wraz z nastaniem w powietrze z powrotem wzbiły się samoloty i śmigłowce gaśnicze. "Mamy nadzieję, że dziś uda nam się je ugasić" - powiedział przedstawiciel straży pożarnej, cytowany przez grecką telewizję.



We wtorek przywrócono ruch na autostradzie między Atenami a Koryntem, zablokowany wcześniej z powodów unoszących się nad trasą kłębów dymu.



Ogień - szalejący nie tylko w regionie Attyka blisko Aten, ale też w innych częściach kraju, a zwłaszcza w Koryncie i na Krecie - zniszczył wiele budynków i wymusił ewakuację kilku miejscowości.



