Premier Kanady Justin Trudeau oznajmił w czwartek, że jego rząd ma informacje z wielu źródeł wskazujące na to, że samolot ukraińskich linii lotniczych mógł być zestrzelony przez irański pocisk ziemia-powietrze.

Zdjęcie Szczątki ukraińskiego samolotu, który rozbił się 8 stycznia 2020 r, w Teheranie /Abedin Taherkenareh /PAP/EPA

"Informacje i dowody wskazują, że był to pocisk ziemia-powietrze, ale nie mogę na razie podać więcej szczegółów" - powiedział Trudeau.

Kanada chce uczestniczyć w śledztwie

Reklama

Szef MSZ Kanady Francois-Philippe Champagne podczas rozmowy telefonicznej z szefem dyplomacji Iranu Mohammadem Dżawadem Zarifem powiedział, że jego kraj chciałby uczestniczyć w śledztwie w sprawie katastrofy boeinga. Zginęło w niej 63 Kanadyjczyków.

Z treści rozmowy nie wynika, że Iran zgodził się na udział Kanady w śledztwie.

Jak pisze agencja AP, współpraca między krajami może być utrudniona, gdyż Kanada w 2012 roku zamknęła swoją ambasadę w Iranie, wydaliła irańskich dyplomatów i zawiesiła stosunki dyplomatyczne z Teheranem. Champagne potępił też atak Iranu na bazy USA w Iraku, w których stacjonują m.in. żołnierze kanadyjscy.

Zginęło 176 osób

Boeing 737-800 linii Ukraine International Airlines (UIA) z Teheranu do Kijowa rozbił się w nocy z wtorku na środę wkrótce po starcie. W katastrofie zginęło 176 osób. Na pokładzie znajdowało się 82 Irańczyków, 63 Kanadyjczyków, 11 obywateli Ukrainy, w tym dwóch pasażerów i dziewięcioro członków załogi, a także 10 Szwedów, czterech obywateli Afganistanu, trzech Niemców oraz trzech Brytyjczyków.

138 pasażerów samolotu zmierzało do Kanady - w Kijowie mieli się oni przesiąść do samolotu do Toronto.