W związku z sytuacją pogodową w znacznej części Europy odwołane zostały wieczorne przyloty samolotów. Zmiany były także na lotniskach: Kraków-Balice, Poznań-Ławica oraz na warszawskim Okęciu.

Zdjęcie Lotnisko Chopina; zdj. ilustracyjne /Albin Marciniak /East News

Jak poinformował w niedzielę Przecznik Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn, na razie wiadomo o odwołaniu przylotu samolotów z Frankfurtu, który był spodziewany w Poznaniu o 22.30, oraz z Monachium, który miał przylecieć godzinę później. Odwołane zostały też planowane po godz. 6. rano wyloty do obu tych miast.

Reklama

Patryn podkreślił, że informacje o przylotach i odlotach mogą się, w związku z warunkami pogodowymi, szybko zmienić, zalecił więc pasażerom szykującym się do podróży z poznańskiego portu lotniczego śledzenie tablicy połączeń on-line, umieszczonej na stronie internetowej lotniska.

Kraków

Na lotnisku w Krakowie-Balicach odwołane zostały w niedzielę po południu trzy rejsy samolotów: linii Ryanair z i do Londynu-Luton oraz Lufthansy do Frankfurtu.



Jak powiedziała rzecznik prasowa Kraków Airport Natalia Vince warunki do lądowania i startu maszyn na krakowskim lotnisku są dobre. "Odwołanie rejsów ma związek z trudną sytuacją pogodową w Europie" - wyjaśniła.

Warszawa

Trzy loty odwołano także z trzy loty z lotniska Chopina. Lotnisko wyjaśniło, że trzy niedzielne loty (rotacje z Warszawy do Londynu i z powrotem) odwołane zostały przez PLL LOT. Jeden start do stolicy Wielkiej Brytanii, który miał się odbyć w niedzielę, został przesunięty na poniedziałek (Wizz Air), o ile warunki pogodowe na to pozwolą.

Służby prasowe zapewniły, że w poniedziałek lotnisko powinno pracować zgodnie z rozkładem. Zastrzegły jednak, że "sytuacja jest dynamiczna".

Wrocław

W niedzielę wieczorem odwołano przyloty z Frankfurtu, Monachium i Paryża. Z kolei w poniedziałek nie wylecą z Wrocławia dwa samoloty do Monachium, jeden do Frankfurtu i jeden do Amsterdamu. Odwołano też zaplanowane na poniedziałek przyloty z Monachium i Amsterdamu.

O utrudnieniach związanych z pogodą poinformowano w komunikacie na oficjalnej stronie Portu Lotniczego Wrocław.

Sztorm Ciara, nazywany w Niemczech orkanem Sabine, uderzył w Wielką Brytanię i północną Europę; w Niemczech w niedzielę odwołanych zostało około 150 spośród 1,2 tys. zaplanowanych lotów do i z Frankfurtu, w poniedziałek zawieszono kolejnych 130 połączeń. Lufthansa poinformowała, że odwołuje loty krótko- i długodystansowe do poniedziałku odpowiednio do godz. 13 i 14.