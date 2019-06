AFP poinformowała z Waszyngtonu o decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 1000 dodatkowych żołnierzy. Jednocześnie francuska agencja zauważa, że Trump ponownie skrytykował Niemcy za Nord Stream 2 i zbyt małe wydatki na obronność.

AFP zwraca uwagę na słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas wizyty w Białym Domu wyraził nadzieję, że amerykańska obecność wojskowa w Polsce będzie długotrwała i będzie się zwiększać.

Donald Trump powiedział, że dodatkowi żołnierze prawdopodobnie zostaną przerzuceni do Polski z Niemiec. Prezydent USA - jak zauważa AFP - skorzystał z okazji, by ponownie skrytykować Niemcy za zbyt małe wydatki na obronność. "Niemcy nie robią tego, co powinny robić względem NATO" - cytuje agencja AFP słowa Trumpa.

Podkreśla także, że kolejny raz amerykański prezydent skrytykował Berlin za Nord Stream 2. "Myślę, że Niemcy popełniają ogromy błąd, uzależniając się od tego gazociągu" - powiedział Trump.

AFP pisze, że projekt ten cały czas wzbudza gniew Waszyngtonu, który namawia władze w Berlinie do importu skroplonego gazu ziemnego z USA.

Francuska agencja podkreśla także ogromne znaczenie, jakie ma kolejne spotkanie prezydentów USA i Polski dla konserwatywnego rządu w Warszawie, który regularnie potępia "agresywne zachowanie" Rosji, zwłaszcza od czasu aneksji ukraińskiego Półwyspu Krymskiego w 2014 roku.