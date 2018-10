Trump: Mogę rozważyć sankcje w związku ze sprawą Chaszodżdżiego

Prezydent Donald Trump powiedział w piątek, że "może rozważyć sankcje" w związku ze sprawą Dżamala Chaszodżdżiego. Podkreślił jednak, że musi brać pod uwagę znaczenie relacji USA z Arabią Saudyjską.

Zdjęcie Donald Trump /AFP

"Za dwa, trzy dni będziemy wiedzieć znacznie więcej" - stwierdził Trump pytany o sprawę Chaszodżdżiego.



Reklama

Donald Trump kolejny raz wypowiedział się przeciwko zerwaniu przez Stany Zjednoczone wielomiliardowych kontraktów, także zbrojeniowych, z Arabią Saudyjską, ponieważ byłoby to ze szkodą dla USA.



Amerykański prezydent powtórzył z naciskiem, że Rijad jest "wspaniałym sojusznikiem" Stanów Zjednoczonych.



Trump dodał, że włączy Kongres w proces podejmowania decyzji w sprawie Chaszodżdżiego. "Sprawię, że Kongres bardzo zaangażuje się w określenie, co zrobić (...). Będę bardzo słuchał tego, co Kongres ma do powiedzenia. Oni mają zdecydowane poglądy w tej sprawie. Więc zajmę się tym z Kongresem" - powiedział prezydent dziennikarzom podczas podróży do Scottsdale w Arizonie.



Reuters przypomina, że Kongres jest kontrolowany przez partię prezydenta, czyli Republikanów, którzy w odróżnieniu od Trumpa domagają się wyciągnięcia konsekwencji wobec Arabii Saudyjskiej w związku z zaginięciem saudyjskiego dziennikarza.



2 października publikujący m.in. w "Washington Post" Chaszodżdżi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, by załatwić formalności związane ze ślubem, po czym ślad po nim zaginął. Turcja dysponuje nagraniami, z których wynika, że krytyczny wobec rządów następcy saudyjskiego tronu dziennikarz został zamordowany w konsulacie, a jego ciało zostało stamtąd wywiezione.



Władze w Rijadzie odrzucają oskarżenia o zamordowanie Dżamala Chaszodżdżiego. Minister spraw wewnętrznych Abd al-Aziz ibn Saud określił te oskarżenia jako "bezpodstawne kłamstwa" mające na celu podkopanie pozycji rządu Arabii Saudyjskiej.