Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że nadszedł czas, by uznać, że Wzgórza Golan należą do Izraela. Napisał na Twitterze, że ma to "kluczowe strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Izraela i stabilności regionu!".

"Po 52 latach nadszedł czas, aby Stany Zjednoczone w pełni uznały władzę Izraela nad Wzgórzami Golan" - napisał prezydent USA.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu podziękował Trumpowi za - jak to ujął - "śmiałe uznanie suwerenności Izraela nad Wzgórzami Golan".

"W czasach, gdy Iran dąży do wykorzystania Syrii jako platformy do niszczenia Izraela, prezydent Trump odważnie uznaje suwerenność Izraela nad Wzgórzami Golan. Dziękuję, Prezydencie Trump!" - napisał Netanjahu na Twitterze.

Izrael zajął Wzgórza Golan w wojnie sześciodniowej w 1967 r. Prawo do nich rości sobie Syria.