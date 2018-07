Trump: Nie jestem prorosyjski! Chcę tylko, by mój kraj był bezpieczny!

"Nie jestem ani prorosyjski, ani pro-jakiś tam" - oświadczył prezydent Donald Trump w rozmowie z Tuckerem Carlsonem, którą telewizja Fox News nagrała w poniedziałek w Helsinkach, a wyemitowała we wtorek wieczór. "Chcę tylko, by mój kraj był bezpieczny" - dodał.

Zdjęcie Donald Trump /SAUL LOEB /AFP

W ocenie Trumpa - ostro krytykowanego w USA za postawę, jaką zaprezentował na poniedziałkowym spotkaniu z Władimirem Putinem w Helsinkach, uznaną przez opinię publiczną w USA za niegodną prezydenta USA - "Rosja nie jest największym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych".



Reklama

"Mają potężne siły wojskowe, ale ich gospodarka jest słabsza niż chińska" - argumentował Trump. "Nie użyłbym nawet słowa 'przeciwnik'. Możemy współpracować i wiele osiągnąć. Wszyscy mogą mieć się dobrze i żyć w pokoju" - powiedział konserwatywnemu komentatorowi Tuckerowi Carlsonowi w jego autorskim programie "Tucker Carlson Tonight".



Przypomniał, że Stany Zjednoczone i Rosja kontrolują łącznie 90 proc. całego arsenału nuklearnego na świecie. "Dlatego też, choć nie tylko dlatego, dogadanie się z Rosją jest czymś dobrym a nie złym" - przekonywał amerykański prezydent.



"Balansowanie" na granicy zdrady narodowej?

Powiedział też w rozmowie z Carlsonem, że nie kryje swego podziwu dla roli Rosji w pokonaniu nazistowskich Niemiec podczas II wojny światowej. "Rosja straciła 50 mln ludzi i pomogła nam wygrać wojnę. Nie tak dawno powiedziałem sam do siebie: 'wiesz co? Rosja rzeczywiście nam pomogła'" - wyznał.



Trump odniósł się również do komentarza Johna Brennana, który zarzucił prezydentowi jeszcze w poniedziałek balansowanie na granicy zdrady narodowej. "Nie tylko to, że komentarze Trumpa były komentarzami imbecyla, ale to, że Putin ma go całkowicie w swej kieszeni" - brzmiała diagnoza b. szefa CIA.



Prezydent zarzucił Brennanowi kłamstwo i porównał do b. dyrektora Jamesa Comeya oraz b. z-cy dyrektora FBI Andrew McCabego. "Ci ludzie są bardzo złymi ludźmi i w końcu wyszło, jakimi są naprawdę" - stwierdził Trump.



Trump po raz kolejny podkreślił, że uważa spotkanie na szczycie z Putinem za niezwykle udane. Poskarżył się, że amerykańskie media zniekształciły znaczenie rozmów amerykańsko-rosyjskich w Helsinkach.



Już po powrocie do USA, Trump opublikował tweet, w którym napisał: "Spotkanie z udziałem prezydenta Putina i moim własnym było wielkim sukcesem dla wszystkich oprócz fejkowych mediów".



"Przejęzyczenie", czy "wybielanie"?

W wywiadzie dla Fox News nie poruszono wątku błędu gramatycznego, jaki rzekomo miał popełnić Trump w Helsinkach. Wywiad został nagrany bowiem jeszcze przed powrotem prezydenta do USA.



W obliczu narastającej krytyki Trump oświadczył we wtorek w Waszyngtonie, że nieprawidłowo użył przeczenia w swej wypowiedzi o możliwości ingerencji Kremla w rosyjskie wybory i zamiast zastosować podwójne przeczenie, które daje afirmację i powiedzieć: "Nie widzę żadnego powodu, by Rosja miała nie ingerować w wybory USA", powiedział w obecności Putina: "Nie widzę żadnego powodu, by Rosja miała ingerować w wybory USA".



Jak zauważa agencja Associate Press, inne wypowiedzi wygłoszone przez Trumpa podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Putinem wskazują, że prezydent USA nie ma problemów z gramatyką, ani "z cholernym podwójnym przeczeniem w języku angielskim", a próbuje się po prostu wybielić. "W sumie nie wiadomo, co gorsze" - pisze w komentarzu AP.



Mówiąc do dziennikarzy w Białym Domu we wtorek Trump podkreślił, że akceptuje wnioski amerykańskich agencji wywiadowczych, dotyczące ingerencji Rosji w wybory w USA w 2016 r. i że w pełni wierzy tym agencjom i wspiera je. Jednocześnie zapowiedział, że jego administracja będzie działała bardzo zdecydowanie, by odeprzeć wszelkie próby ingerencji w wybory do Kongresu w listopadzie br.



Wyraził jednocześnie przekonanie, że działania Rosji nie miały żadnego wpływu na wynik wyborów prezydenckich z 2016 roku.



Po wtorkowym spotkaniu Trumpa z dziennikarzami przywódca demokratycznej mniejszości w Senacie Chuck Schumer oświadczył, że prezydent usiłuje "wykręcić się" ze swej wypowiedzi na temat ingerencji Rosji w wybory, ponieważ nie miał odwagi przeciwstawić się Putinowi.



Dziennikarzom Schumer powiedział, że wtorkowe wyjaśnienie Trumpa jest "spóźnione o 24 godziny i (przedstawione) w niewłaściwym miejscu". Uznał, że jest ono "nieskuteczne", jeśli prezydent nie może powiedzieć bezpośrednio Putinowi, że rosyjski prezydent nie ma racji i że "rację mają nasze agencje wywiadowcze". Według Schumera jest to kolejna oznaka słabości, która umożliwia Putinowi "wykorzystywanie" Trumpa.(PAP)