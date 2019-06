Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że nikt "nie wskazuje palcem" w stronę następcy saudyjskiego tronu w sprawie morderstwa Dżamala Chaszodżdżiego. Muhammada ibn Salmana nazwał "przyjacielem".

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump /SAUL LOEB /AFP

Prezydent Donald Trump rozmawiał z saudyjskim następcą tronu Muhammadem ibn Salmanem. Przed spotkaniem z nim nie chciał odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, czy podczas rozmowy poruszy kwestię morderstwa Dżamala Chaszodżdżiego, który w ubiegłym roku zginął w saudyjskim konsulacie w Stambule.

Reklama

Podczas konferencji prasowej w Osace odniósł się bezpośrednio do sprawy Chaszodżdżiego. "Jestem bardzo zły i niezadowolony, że coś takiego miało miejsce. Co najmniej 13 osób zostało zatrzymanych w związku z tą sprawą i jak mi powiedziano, ta liczba jeszcze wzrośnie" - stwierdził amerykański prezydent.



Podczas spotkania z saudyjskim następcą tronu Donald Trump określił go jako "przyjaciela", który wykonuje "spektakularną pracę" na rzecz reform w Arabii Saudyjskiej. Zwrócił też uwagę na zakupy amerykańskiego uzbrojenia przez ten kraj.



Tymczasem z ustaleń CIA, na które powołuje się Agencja Reutera, wynika, że to właśnie saudyjski następca tronu miał zlecić morderstwo dziennikarza.