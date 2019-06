Udało się osiągnąć pewien postęp w rozmowach meksykańsko-amerykańskich o imigracji, ale wciąż jest on niewystarczający - w ten sposób prezydent USA Donald Trump podsumował pierwszy dzień rozmów z udziałem delegacji meksykańskiej, toczących się w środę w Białym Domu.

Zdjęcie Donald Trump /SHAWN THEW /AFP

Rozmowy, którym przewodniczy ze strony meksykańskiej minister spraw zagranicznych Marcelo Ebrard, a ze strony USA - sekretarz stanu Mike Pompeo, będą kontynuowane w czwartek.

Reklama

"Jeśli nie uda się jutro osiągnąć porozumienia, jest dla wszystkich zrozumiałe, że począwszy od poniedziałku zaczną obowiązywać 5-procentowe cła na towary z Meksyku" - zaznaczył na Twitterze Donald Trump, który przygląda się negocjacjom w Białym Domu z Francji, gdzie przebywa z oficjalną wizytą dla uczczenia 75. rocznicy Lądowania w Normandii (D-Day).

Przewodniczący delegacji meksykańskiej, szef MSZ Marcelo Ebrard, zaznaczył w swej wypowiedzi dla prasy po zakończeniu środowych rozmów, że podczas gdy Stany Zjednoczone szukają doraźnych, krótkoterminowych rozwiązań dotyczących imigracji, to Meksyk stawia sobie za cel w rozmowach z Amerykanami znalezienie rozwiązań, które uregulują relacje w dłuższej perspektywie czasowej.

Reuters podkreśla, że prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador, który otrzymał z USA listę towarów, jakie mogą zostać objęte karnymi cłami, dokłada wszelkich starań, by uniknąć wojny handlowej z potężnym sąsiadem i stara się zachowywać optymizm co do rezultatu rozmów.

Według źródeł Reutera, Obrador nie podjął jeszcze decyzji w sprawie listy towarów przedstawionej przez Amerykanów.

Niespodziewana groźba Trumpa

30 maja Trump niespodziewanie zagroził obłożeniem od 10 czerwca całego importu z Meksyku 5-proc. cłem, zapowiadając jednocześnie możliwe podniesienie taryf do 25 proc.

W środę przed spotkaniem meksykańskiej delegacji z przedstawicielami administracji Trumpa Biały Dom ogłosił, że nie oczekuje, iż rozmowy te doprowadzą do porozumienia w sprawie uniknięcia karnych ceł.

Jednak Republikanie w Kongresie ogłosili, że skłonni są przeciwstawić się prezydentowi w tej sprawie, by uniknąć szkodliwych również dla amerykańskiej gospodarki barier celnych.

Przewodniczący senackiej większości republikańskiej Mitch McConnel ostrzegł Biały Dom, że cła na towary z Meksyku mogą nie zyskać wystarczającego poparcia w Senacie.

"Kolosalna stawka rozgrywki"

"Stawka gospodarcza w tej rozgrywce jest kolosalna" - podkreśla AP.

Wartość wymiany handlowej między USA i Meksykiem wyniosła w ubiegłym roku 678 mld dolarów. Łańcuch dostaw między przedsiębiorstwami przebiega przez granicę, a Amerykanie w 2018 r. kupili importowane z Meksyku dobra warte 378 mld dolarów.

Według ekonomisty z Uniwersytetu Teksańskiego w El Paso prof. Thomasa Fullertona, "nawet 5-proc. cła sprawią, że towary z Meksyku nie będą konkurencyjne".

Z kolei 25-proc. taryfy "prawdopodobnie spowodowałoby, że wiele firm stanęłoby w obliczu tak poważnego wzrostu kosztów produkcji, które mogą spowodować bankructwa i likwidację firm". Fullerton wskazuje, że taki obrót spraw może doprowadzić do obniżek płac w całym przemyśle, wzrostu bezrobocia w USA.

"Kraj mógłby łatwo wpaść w recesję w takich okolicznościach" - ostrzegł amerykański profesor.