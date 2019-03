Trump rozważa nadanie Brazylii statusu podobnego do państw NATO

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek dziennikarzom, że "bardzo mocno" rozważa nadanie Brazylii statusu podobnego do państw NATO. Deklaracja ta padła podczas ceremonii powitania nowego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro w Białym Domu.

Portal dziennika "Washington Times" pisze, że "status 'głównego pozanatowskiego' sojusznika oznacza specjalne przywileje, w tym m.in. lepszy dostęp do transakcji z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym". Brazylia byłaby drugim, po Argentynie, państwem Ameryki Południowej, który by go otrzymał.

Siedząc obok Bolsonaro w Gabinecie Owalnym Trump chwalił go za "wybitną robotę". Ocenił również, że prezydent Brazylii prowadził "niesamowitą kampanię" i jest zaszczycony, że była ona porównywana do jego.

Podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej w Brazylii skrajnie prawicowy Bolsonaro, nazywany "Trumpem tropików", obiecywał m.in. ściślejsze relacje swego kraju ze Stanami Zjednoczonymi. Inspirowany kampanijnym hasłem prezydenta USA "America First" (Ameryka przede wszystkim) używał sloganu "Brazil First".

Przed spotkaniem z amerykańskim przywódcą udzielił w poniedziałek wywiadu telewizji Fox News, w którym wsparł prezydencką politykę wobec imigrantów. "Zgadzamy się z decyzją czy propozycją prezydenta Trumpa dotyczącą muru na granicy USA z Meksykiem" - oświadczył.

W Białym Domu we wtorek Trump wyraził z kolei wsparcie dla członkostwa Brazylii, ósmej największej gospodarki świata, w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Podkreślając, że relacje USA z tym krajem nigdy nie były lepsze, zapowiedział, że z Bolsonaro omówi m.in. kwestie handlowe oraz sytuację w pogrążonej w kryzysie politycznym Wenezueli.

Podczas ceremonii powitania prezydenci wymienili się koszulkami reprezentacji piłkarskich swoich krajów. Trump otrzymał kanarkowy trykot Brazylii, pięciokrotnych mistrzów świata, ze swoim nazwiskiem.