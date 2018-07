Trump w Brukseli. Skrytykował Unię Europejską

Prezydent USA Donald Trump przybył we wtorek wieczorem do Brukseli, by wziąć udział w rozpoczynającym się tam w środę dwudniowym szczycie NATO, po którym odwiedzi jeszcze Wielką Brytanię oraz spotka się w Helsinkach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Zdjęcie Prezydent Donald Trump z małżonką Melanie wylądowali w Brukseli /BENOIT DOPPAGNE / BELGA /AFP

Przed odlotem z Waszyngtonu Trump powiedział dziennikarzom, że NATO "oczywiście pomaga im znacznie więcej niż nam", mając na myśli państwa europejskie, które wydają na obronę proporcjonalnie mniej niż USA. W trakcie przelotu do Europy umieścił na Twitterze wpis zapowiadający możliwość egzekwowania od tych krajów istniejących jego zdaniem zaległości z lat ubiegłych.

"Wiele państw NATO, które oczekują od nas obrony, nie tylko nie wypełnia swego zobowiązania, by przeznaczać na cele wojskowe 2 proc. PKB (co jest niewiele), ale także od wielu lat zalega z płatnościami, których nie zrealizowały. Czy wynagrodzą to Stanom Zjednoczonym?" - napisał Trump.

W nieco późniejszym wpisie zarzucił Unii Europejskiej, że mimo znacznej nadwyżki w handlu z USA chce, by zapewniały jej one "ochoczą ochronę w ramach NATO i uprzejmie za to płaciły".