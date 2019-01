Amerykański prezydent Donald Trump poinformował, że w sobotę o godzinie 15.00 czasu lokalnego (21.00 czasu polskiego) wygłosi "ważne oświadczenie", dotyczące sytuacji na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem oraz trwającego od 22 grudnia "shutdownu", czyli częściowego zawieszenia rządu federalnego.

Trump poinformował na Twitterze, że oświadczenie dotyczyć będzie "kryzysu humanitarnego na południowej granicy USA" i wygłosi je w Białym Domu. Amerykański prezydent domaga się od Kongresu środków na budowę muru na granicy z Meksykiem, na co nie chcą zgodzić się Demokraci, co doprowadziło do kryzysu politycznego w USA, którego efektem jest trwający już od 28 dni shutdown.



Prezydent USA 8 stycznia wygłosił telewizyjne orędzie do narodu amerykańskiego, w którym oświadczył, że nielegalna migracja na południowej granicy Stanów Zjednoczonych to kryzys humanitarny, który trzeba jak najszybciej zakończyć. Trump próbował przekonać Amerykanów do projektu wybudowania muru na granicy z Meksykiem, bowiem nielegalna migracja, jego zdaniem, jest źródłem wzrostu przestępczości w USA.

Mur jest przedmiotem sporu Trumpa z demokratycznymi kongresmenami, którzy sprzeciwiają się przeznaczeniu w budżecie 5,7 mld dolarów na jego budowę. Z powodu konfliktu w grudniu zeszłego roku nie uchwalono prowizorium budżetowego, co doprowadziło do częściowego zawieszenia rządu federalnego, najdłuzszego w historii USA.

Skutki shutdownu stają się coraz bardziej dotkliwe. Funduszy na bieżącą działalność nie otrzymuje 9 z 15 departamentów reprezentowanych w gabinecie, m.in. stanu, rolnictwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, transportu, i sprawiedliwości. Około 800 tys. urzędników federalnych zostało wysłanych na urlopy lub pracują bez wynagrodzenia.