Trzęsienie ziemi na północy Filipin

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3 nawiedziło w poniedziałek po południu północne Filipiny - podały amerykańskie i filipińskie służby sejsmologiczne. Jak na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach bądź znaczących stratach materialnych.

Zdjęcie Tysiące osób opuściło w panice budynki w Manili /TED ALJIBE/TA /AFP

Epicentrum trzęsienia miało miejsce na wyspie Luzon - największej w archipelagu Filipin - ok. 60 km na północ od stolicy kraju, Manili. Wstrząs nastąpił na głębokości ok. 40 km i - jak poinformował Renato Solidum, szef Filipińskiego Instytutu Sejsmologii i Wulkanologii - nie był wystarczająco silny, by wywołać tsunami ani spowodować poważniejsze straty.

Tysiące osób opuściło w panice budynki w Manili, a na górskich terenach na prowincji wstrząs spowodował usunięcia się bloków skalnych, które zablokowały drogi.

Filipiny znajdują się na terenie aktywnym sejsmicznie. Rocznie w tym kraju notowanych jest ok. 20 trzęsień ziemi, choć większość z nich nie powoduje wielkich zniszczeń.