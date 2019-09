Według najnowszych szacunków, wskutek sobotniego trzęsienia ziemi w Albanii zostało uszkodzonych prawie sześćset budynków. Około 130 osób odniosło lekkie obrażenia. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Albanii od 30 lat.

Zdjęcie Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Albanii od 30 lat /MALTON DIBRA /PAP/EPA

Główny wstrząs miał magnitudę 5,8 w skali Richtera. Po nim nastąpiło wiele wstrząsów wtórnych. Najwięcej szkód odnotowano w stolicy kraju, Tiranie i nadmorskim Durres, drugim co do wielkości mieście Albanii. Tam w poniedziałek szkoły są zamknięte.



Wstrząsy, które były odczuwane w wielu miejscach kraju, wywołały panikę wśród mieszkańców. Część z nich spędziła noc z soboty na niedzielę poza domami w schroniskach lub rozstawionych przez wojsko namiotach. Niektórzy zapowiadali, że także kolejnej nocy nie wrócą jeszcze do swoich mieszkań.



W niedzielę w Tiranie zapanował niepokój po tym, jak w internecie pojawiło się doniesienie o kolejnym spodziewanym silnym wstrząsie. Setki mieszkańców w panice wyszły z domów na ulice. Albańska minister obrony zaapelowała do nich, aby nie słuchali niesprawdzonych informacji.