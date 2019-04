Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8 nawiedziło w piątek indonezyjską wyspę Celebes - podały amerykańskie służby geologiczne USA (USGS). Epicentum znajdowało się ok. 280 km na południe od prowincji Gorontalo, na głębokości 43 km. Władze wydały ostrzeżenie przed tsunami.

Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach lub zniszczeniach. Agencja Reutera podaje, że niektórym mieszkańcom środkowej części wyspy zalecono ewakuację.

We wrześniu ub.r. na wyspie Celebes doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5, które wywołało sięgające sześciu metrów fale tsunami. W wyniku katastrofy zginęło ok. 2 tys. ludzi; oficjalnie za zaginione uznaje się 680 osób, jednak w rzeczywistości może ich być kilka tysięcy. Poszukiwania zaginionych ostatecznie wstrzymano.

Z kolei miesiąc wcześniej potężne wstrząsy nawiedziły inną indonezyjską wyspę - Lombok. W sumie w trzęsieniach na tej wyspie śmierć poniosło wówczas ponad 550 osób.