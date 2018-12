​Trzyletni chłopiec przeszedł trzy kilometry na kilkudziesięciostopniowym mrozie na terytorium Kraju Chabarowskiego - informują rosyjskie agencje. Dziecko uciekło z lasu, kiedy jego ojciec wpadł do lodowatej rzeki.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Armend NIMANI /AFP

Chłopiec razem z tatą jeździli po tajdze skuterem śnieżnym. Ojciec w pewnym momencie zostawił dziecko i zaczął jeździć po zamarzniętej rzece. Lód się jednak załamał. Mężczyzna zaczął krzyczeć do chłopca, by poszedł do sklepu, w którym pracuje jego matka.

Dziecko dotarło do pobliskiej drogi, jednak nie potrafiło odnaleźć trasy do sklepu. Wieczorem chłopca rozpoznał jeden z mieszkańców, który zabrał go do domu. Według urzędników, trzylatek przeszedł aż trzy kilometry przy naprawdę niskich temperaturach.

"Jest u nas bardzo zimno, tego dnia było -35 stopni. Nie znaleźliśmy jeszcze ojca chłopca i jego skutera. Z dzieckiem jest w porządku, jest teraz w domu" - powiedział lokalny urzędnik.

Ratownicy szukający mężczyzny zaznaczają, że prąd w rzece jest bardzo silny i nie da się nurkować.

Adam Zygiel